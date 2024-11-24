إيلاف من القدس: قال مصدر أمني أردني إن الشرطة في عمان العاصمة، دعت السكان إلى البقاء في منازلهم فيما يقوم أفراد الأمن بعمليات بحث عن الجناة الذين أطلقوا أعيرة نارية في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان فجر الأحد.

وقال شهود عيان، الأحد، إن الشرطة الأردنية أغلقت منطقة في محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان، بعد سماع إطلاق نار.

وقال شاهدان إن الشرطة وسيارات الإسعاف هرعت إلى حي الربيعة حيث تقع السفارة بعد سماع إطلاق نار متقطع.

وتعد المنطقة القريبة من السفارة التي تخضع لحراسة أمنية مشددة نقطة اشتعال للمظاهرات المتكررة تنديداً بإسرائيل.

وفي شهر آذار (مارس) الماضي، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الأردنية والمتظاهرين في المدينة، شملت حالات إلقاء الحجارة وإشعال الحرائق التي استهدفت قوات الأمن في البلاد.

وفي تلك الأثناء، ردد العديد من المتظاهرين شعارات مؤيدة لحركة حماس.

وعلى إثر تلك الاشتباكات تم اعتقال عدد من نشطاء جماعة الإخوان المسلمين، بينهم اثنان من أبرز أعضاء قطاع الشباب في جبهة العمل الإسلامي، وهما معتز الهروط وحمزة الشغنوبي.

وفي عام 2017 ، تعرض ضابط أمن إسرائيلي في السفارة الإسرائيلية في الأردن للطعن في بطنه من قبل رجل باستخدام مفك براغي.



