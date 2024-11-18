توفي الشاب أيمن العلي، الشهير بلقب "ملك جمال الأردن" على منصات التواصل الاجتماعي، بعد صراع طويل مع المرض، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أردنية اليوم الاثنين.

وسارع الكثيرون لنعي الشاب (23 عاماً) مستخدمين صوراً له قبل وبعد إصابته بسرطان المعدة الذي شُخّص به قبل نحو عام.

وكان العلي قد شارك متابعيه على منصة "إنستغرام" صوراً خلال رحلة علاجه من المرض آخرها صورة جمعته مع والدته.

وقبل أيام من رحيله، قالت والدته وقد بدا عليها الحزن، إنّ علاج ابنها الكيميائي توقف وسط اعتماده على المسكنات في أيامه الأخيرة.

وقالت "كل أم تتمنى لو أنها تمرض بدل فلذة كبدها، ولكن هذا قضاء الله ولا اعتراض على حكمه. أسأل الله أن يعطي القوة لكل أم تعيش ما أمر به"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

الأميرة غيداء طلال، مؤسسة ورئيسة مركز الحسين للسرطان حيث كان يتلقى العلي علاجه، قالت عبر منصة "إكس"، "هكذا سأتذكّر دائماً النّاشط الأردني الرائع أيمن العلي، مبتسماً، متفائلاً مُحبّاً للحياة".

وأضافت: "كانت آخر زيارة لي لأيمن قبل أيّام فقط في مركز الحسين للسّرطان، وكانت لحظات مؤثّرة جدّاً، فقد كان هو مَن يشدّ على يدي ويواسيني، وشعرت بعزيمته وإرادته التي مكّنته من مواجهة السّرطان بكل شجاعة".

هكذا سأتذكّر دائما النّاشط الأردني الرائع أيمن العلي، مبتسما، متفائلا مُحبّا للحياة.

كانت آخر زيارة لي لأيمن قبل أيّام فقط في مركز الحسين للسّرطان، وكانت لحظات مؤثّرة جدّا، فقد كان هو مَن يشدّ على يدي ويواسيني، وشعرت بعزيمته وإرادته التي مكّنته من مواجهة السّرطان بكل شجاعة.… pic.twitter.com/DlY2eKiDKY — Ghida Talal (@GhidaTalal) November 18, 2024

وقال العلي عقب تشخيص إصابته بالسرطان، إن "المرض يعتمد على الإرادة القوية حتى تتمكن من السيطرة عليه وليس العكس".

وفي سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، أعلن العلي تخرجه من الجامعة الهاشمية في مدينة الزرقاء الأردنية، وقال حينها "هذا أول تحد تعديته، باقي تحد ثاني وهو محاربتي للسرطان بإذن الله قريباً".

وفي نهاية العام الماضي، قال العلي في فيديو له على منصة "إنستغرام" رداً على سؤال من أحد متابعيه، إنه مُنع من الأكل والشرب لمدة أسبوعين تقريباً، وكان يلجأ إلى المغذيات والسوائل خلال فترة علاجه من المرض.

انتقل إلى رحمة الله اخونا #أيمن_العلي

(ملك جمال الأردن )

من #الاردن

نسئل الله ان يرحمه ويغفرله

ويثبته عند السؤال

ويصبر اهله

ولا تنسونه بدعاء pic.twitter.com/a1kL5g6iaU — خالد الشملان (@alshamlan91k) November 18, 2024

وقال ناشط آخر إن قصة العلي "هزته"، وقال واصفاً العلي بـ"المدوّن الشهير"، وإن "الله امتحنه بالمرض الخبيث، فتحول في فترة قصيرة من حال إلى حال، لكنه لم يفقد الأمل في الله".

هزتني قصة أيمن العلي ملك جمال الأردن 🇯🇴 والمدوّن الشهير، الذي امتحنه الله بالمرض الخبيث، فتحول في فترة قصيرة من حال إلى حال، لكنه لم يفقد الأمل في الله …في نهاية المطاف اليوم لبى نداء ربه بعد صراع طويل مع السرطان اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك يارب 🤲 . ادعوا له بالرحمة… pic.twitter.com/VxMjgYtJ8w — محمد رافع الهندي🇮🇳 (@raafi_arabic) November 18, 2024

ونعى ناشطون آخرون العلي، معبرين عن حزنهم. وقالت إحدى الناشطات: "انتقل إلى رحمة الله البطل أيمن ملك جمال الأردن".

لا حول ولا قوة إلا بالله



إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وانا لفراقك يا ايمن لمحزونون انتقل إلى رحمة الله البطل ايمن ملك جمال الأردن الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون 💔💔💔 pic.twitter.com/RuJH4qSwf9 — sнατнα 🇯🇴 (@_sxr1) November 18, 2024

ما هو سرطان المعدة الذي توفي به أيمن العلي؟

يبدأ هذا السرطان في المعدة وقد ينمو خلال جدارها ويصل إلى المريء والأمعاء الدقيقة، وفق مركز الحسين للسرطان في الأردن.

ما هي عوامل الخطورة التي تزيد فرص الإصابة بسرطان المعدة؟

النظام الغذائي الغني بالأطعمة المعالجة والمدخّنة والمخلّلة والمملّحة

الإصابة ببكتيريا (Helicobacter pylori) التي تسبّب التقرّحات والالتهابات في المعدة

وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان المعدة

التدخين

أعراض سرطان المعدة

قد لا يُظهر سرطان المعدة أيّ أعراض حتى يصل إلى مراحل متقدّمة، لذا يُنصح بإجراء فحوصات الكشف المبكّر للكشف عن سرطان المعدة، خاصة إذا تمّ تشخيص أحد الأقارب بالمرض نفسه. وقد تتضمّن الأعراض: