إيلاف من أمستردام: اتهمت فيمكا هالسيما الحكومة الإسرائيلية والسياسيين الهولنديين باستخدام مصطلح "المذبحة" كدعاية لمهاجمة المجتمع الإسلامي، وأكدت رئيسة بلدية أمستردام أنها تشعر بالأسف لوصف أعمال الشغب في أمستردام بأنها "مذبحة" لأن هذا كان يستخدم للتمييز ضد السكان المسلمين المغاربة في المدينة، حسبما ذكرت وسائل إعلام هولندية يوم الاثنين.

وقد أدت أعمال الشغب التي اندلعت في أعقاب مباراة أياكس ومكابي تل أبيب إلى أعمال عنف جماعية في مختلف أنحاء المدينة. فقد هاجمت مجموعات كبيرة أشخاصاً اشتبهت في كونهم يهوداً أو إسرائيليين، وطالبت في كثير من الأحيان برؤية هوياتهم للتأكد من عرقهم.

وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الهولندية الرسمية NOS، قالت هالسيما إنها لن تستخدم مصطلح "مذبحة" لوصف الأحداث مرة أخرى، وأنه كان من الخطأ فعل ذلك في البداية.

في البداية، قالت في المؤتمر الصحفي الذي أعقب أعمال الشغب مباشرة إن "شباباً على دراجات بخارية جابوا المدينة بحثاً عن مشجعي كرة قدم إسرائيليين. لقد كان حادث دهس وهروب. وأنا أفهم تماماً أن هذا يعيد إلى الأذهان ذكريات المذابح الجماعية".

تراجعت عن استخدام كلمة "مذبحة"

وتراجعت عن هذه التعليقات قائلة إنها لا تريد إجراء مقارنة مباشرة مع المذابح، وأنها كانت تحاول فقط التعاطف مع اليهود في أمستردام.

ولكن هالسيما قالت خلال مناقشة في مجلس المدينة يوم الثلاثاء الماضي، قبل المقابلة الأخيرة، إنها لا تزال تؤيد تماما استخدام مصطلح "مذبحة". واعترفت بأن بلدية المدينة والشرطة وخدمة الادعاء العام لم تنجح في الحفاظ على أمن المدينة.

وفي الجلسة نفسها، دعا أعضاء حزب الشعب للحرية والديمقراطية المحافظ إلى التصويت بسحب الثقة منها على الرغم من عدم جدوى مثل هذا التصويت، حيث حصل الائتلاف الحاكم بزعامة هالسيما (المكون من أحزاب اليسار والخضر والليبراليين) على أغلبية واضحة (24-45).

"المذبحة" كانت دعاية إسرائيلية

واتهمت الحكومة الإسرائيلية والسياسيين الوطنيين الهولنديين باستخدام المصطلح كدعاية لمهاجمة الجالية المسلمة في أمستردام.

وقالت هالسيما "لو كنت أعلم أنه سيتم استغلاله سياسيا بهذه الطريقة، وأيضا كدعاية... لا أريد أن يكون لي أي علاقة بهذا".

"لقد تحدثت الحكومة الإسرائيلية عن "مذبحة فلسطينية في شوارع أمستردام"، وفي لاهاي، تم استخدام هذه الكلمات للتمييز ضد سكان أمستردام المغاربة - المسلمين. هذا ليس ما قصدته أو ما أردته".

وشهدت مدينة لاهاي، مقر البرلمان الهولندي، مناقشات شرسة بشأن أعمال الشغب، مما دفع خيرت فيلدرز ، رئيس حزب الحرية اليميني المتطرف، أكبر حزب في البلاد، إلى الدعوة إلى ترحيل جميع المتورطين وسحب جنسيتهم.

وفي السابق، أدت آراء فيلدرز إلى استبعاده من السياسة السائدة حتى فوزه في الانتخابات الهولندية عام 2023.

وقالت هالسيما إنها لم تتلق أي إشارات مسبقة من أجهزة الأمن تفيد بأن الأمور قد تخرج عن السيطرة، وفقًا لشبكة NOS الهولندية. ومع ذلك، ذكرت صحيفة دي تليغراف في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) أن عملاء الموساد يتم إرسالهم مع فريق مكابي تل أبيب.

وذكرت صحيفة "دي تليغراف" الهولندية في وقت لاحق أن الشرطة اعتقدت في البداية أن مثيري الشغب كانوا يبحثون عن مواجهة جماعية، ولم تدرك إلا بعد بدء الحدث أن الغرض كان الاعتداء على إسرائيليين أفراد.

وتنظر شرطة أمستردام حاليا إلى 45 شخصا للاشتباه في ارتكابهم "جرائم عنف" في ليلة أعمال الشغب، وفقا لصحيفة NU.nl.

وستقوم الشرطة بشكل دوري بإصدار صور المشتبه بهم حتى يتمكن الجمهور من المساعدة في التعرف عليهم.