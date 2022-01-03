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الشارقة: يقدّم المهرجان الدولي للتصوير (اكسبوجر)، تجربة إبداعية متكاملة للجمهور في مسرح المجاز، حيث كشف مؤخراً عن إطلاق معرض دائم للصور الفوتوغرافية يحمل عنوان "معرض x"، ويستضيف كل شهر مجموعة جديدة من أعمال كبار المصورين العالميين.

ويتيح المهرجان، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الفرصة أمام هواة ومحترفي التصوير من الكبار والصغار لاكتساب مهارات جديدة في فن التصوير وتقنياته، إذ ينظم "معرض x" ورشاً دوريّة طوال العام يقدمها مصورون محترفون من مختلف أنحاء العالم، كما يتيح المجال أمام الجمهور لقضاء أوقات ممتعة في مقهى المعرض، الذي يحتوي على منطقة مخصصة للقراءة تضم مختارات من الكتب ومجموعة نادرة من المجلات.

وفي أولى عروضه الشهرية، استضاف "معرض x" مجموعة من أعمال المصوّر الإيطالي فرانشيسكو زيزولا، والمصور البريطاني أنثوني لامب، مقدماً نماذج ملهمة وتجارب كبيرة في فن التصوير الفوتوغرافي، وينتظر متابعو المعرض في الشهر المقبل، أعمال مصورين جدد.