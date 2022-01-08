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على القناة الثانية وبرنامج الثقافة السويدي الاسبوعي شاهدت عرض اوبرا دون كارلوس لفرقة اوبرا الشعب في ستوكهولم، أوبرا جوزيبي فيردي من عام ١٨٦٧ استنادًا إلى دراما لفريدريك شيلر.

المخرج والمدير الفني للفرقة توبياس ثيوريل حاول تسليط الضوء على المصائر البشرية في هذه الاوبرا، "دون كارلوس" قصة ملحمية عن الحب والغيرة والحرب والخيانة والموت. يقول المخرج توبياس ثيوريل "هذه الاوبرا تشكل بعض الأسئلة العظيمة في عصرنا الحالي هي أوبرا يحبها عشاق الفن"، وفق تفسير المخرج حيث اختفت الجوقات وتم التأكيد على مسرح الغرفة، تظهر شخصيات تجبر على القيام بدور وفق تقلبات سياسية من مصير الملك الطاغية، تظهر حركات تطالب بالمساواة والحرية، وتتخذ السلطة كل الوسائل للحفاظ على النظام، وبتنظيم من المحقق الذي يمتلك القوة الحقيقية يقضي على الجميع.

على خشبة المسرح كيتيل ستوا في دور البطولة وإليزابيث ماير، يوهان شينكلر، جوا هيلجسون فيليب بيورككفيست أندريا بيليجريني ومادلين ألسو، الزمن فرنسا واسبانيا في حالة حرب دائمة، نجل ملك إسبانيا ولي العهد جاء سرا إلى فرنسا. بالصدفة يجتمع مع إليزابيث والاثنان يقعان في الحب، وعلى الفور تسمع أصوات تشير إلى نهاية الحرب، أخبر تيباتو إليزابيث أنه كشرط لمعاهدة السلام وافق والدها على زواجها وقد تم تأكيد الخبر من قبل ليرما السفير الإسباني، اليزابيث تقرر الموافقة على الشرط من أجل الحفاظ على معاهدة السلام.

في العودة إلى أسبانيا يجلس دون كارلو في باحة الأديرة حيث انضم اليه جده والذي أصبح راهبًا قبل عدة سنوات من أجل الهروب من واجبات ومسؤوليات العرش يقترب منه رجل يدعى رودريغوإنه ماركيز بوسا الذي جاء من فلاندرز يبحث عن وسيلة لوضع حد لقمعهم. يخبره دون كارلو أنه يحب زوجته يحثه رودريغو على نسيانها والانضمام إلى قضيته والنضال من أجل استقلال فلاندرز. يوافق دون كارلو والرجلان يقسمان الصداقة والولاء، في حديقة خارج الكنيسة تغني الأميرة إيبولي أغنية حب حول ملك مغاربي، يسلّم رودريغو رسالة من فرنسا مع ملاحظة سرية لها من دون كارلو بعد قليل من رحيل رودريغو، وافقت في النهاية على لقاء دون كارلو بمفردها يطلب دون كارلو من إليزابيث أن تقنع والدها بالسماح له بالذهاب إلى فلاندرز، وتوافق بسرعة ويعترف بحبه لها أخبرته أنها ليست في وضع يمكنها من إعادة محبته، وبعد لحظات يسمع الملك فيليب والد دون كارلو أن ابنه يطلق النار على سيدتها المنتظرة وتنعى إليزابيث رحيلها، يقترب رودريغو من الملك ويطلب منه التخفيف من القمع للشعب الإسباني، إلا أنه يقول أنه غير ممكن الملك يحذره من أنهم سيراقبونه، عندما يخرج رودريجو من الحديقة، يقول الملك لمساعدته أنهم سيراقبون الملكة أيضًا.

لا تريد إليزابيث حضور التتويج في وقت لاحق من ذلك المساء لذلك فهي ترشد الأميرة إيبولي إلى ارتداء قناع وحضور الحفل، إنها توافق على القيام بذلك وترتدي زيها وتحضر للحفل دون أي عوائق. دون كارلو الذي تلقى خطابًا تطلب موعدًا معه في الحديقة، ويعتقد دون كارلو أنها من إليزابيث. يلتقي المرأة المقنعة، تزيل إيبولي قناعها ويخشى دون كارلو من كشف سره. يصل رودريغو تماماً كما تهدد إبولي بإخبار الملك رودريغو يخيفها وهي تهرب. خوفاً من مستقبل دون كارلو يأخذ رودريغو أي أوراق تجريم دون كارلو، خارج الكنيسة تجمع حشد كبير لمشاهدة موكب من الزنادقة يؤدي إلى إعدامهم حضر العرض دون كارلو ومجموعة من النواب الفلمنكيين وعندما يناشدون الرأفة يحرمهم الملك فيليب، ويحرك دون كارلو سيفه بغضب ضد والده. يقوم رودريغو بنزع سلاح صديقه بسرعة على الرغم من أن رجال الملك لا يجرؤون على مهاجمته، أعجب الملك برودريغو ويعززه إلى الدوق ويعلن صوت ملائكي أن أرواحهم سوف تجد السلام.

يجلس الملك فيليب في غرفة نومه وهو يفكر في عدم مبالاة زوجته تجاهه، ينادي "المحقق الكبير" الذي كان يراقب "رودريغو" و "إليزابيث". يخبر الملك بأنه يجب إعدام رودريجو ودون كارلو. عندما يغادر المحقق تدخل إليزابيث في الغرفة وهي تصرخ بأن صندوق مجوهراتها قد سُرق يسترجع الملك الصندوق عندما يفتح الصندوق سقطت منه صورة صغيرة على الأرض يتهم زوجته بالزنا عندما تتقيأ و تنهار، تعترف الأميرة إيبولي بسرقة صندوق المجوهرات وتعترف بأن الصورة تعود لها. كما تعترف بأنها كانت في يوم من الأيام عشيقة الملك يعتذر الملك لزوجته. تعتذر إيبولي لكن الملكة تشعر بالخيانة وترسلها بعيدًا إلى دير.

يزور رودريجو دون كارلو في زنزانته في السجن ويخبره بأنه سمح بإيجاد أوراق تجريم دون كارلو. عندما يأخذ إجازته يطلق النار عليه ويقتل من قبل رجال المحقق الملك فيليب يعفو عن ابنه في الوقت الذي يهاجم فيه الغوغاء الغاضبون السجن. لحسن الحظ المحقق ورجاله قادرون على مرافقة الملك بأمان. في دير سانت جوست قررت إليزابيث مساعدة دون كارلو في الذهاب إلى فلاندرز. يدخل دون كارلوس ويشترك الاثنان في وداع نهائي ويصلي من أجل أن يجتمعوا مرة أخرى في الجنة. الملك فيليب والمحقق الذي أعلن أنه سيكون هناك تضحية مزدوجة، في تلك الليلة يستقطب دون كارلو سيفه ضد رجال المحقق يسمع صوت جده يفتح قبر جده ويمسك يد دون كارلو ويحاول سحبه إلى القبر.

كان العرض في زمن الكورونا قبل ثلاثة أشهر

فريق اوبرا دون كارلوس

أوبرا الشعب في ستوكهولم

الترجمة السويدية: كارين بارتوش . الترتيب الموسيقي: هنريك شايفر. من إخراج توبياس ثيوريل. مجموعة التصميم والأزياء: ماجدولينا اوبري الاضاءة : إلين روج. الاقنعة والشعر المستعار: تيريزيا هيلثي. المشاركون: يوهان شينكلر / فريدريك زيتيرستروم، إليزابيث ماير / كارولينا أندرسون، كيتيل ستوا / آدم فراندسن، جوا هيلجيسون / كارل أكيرفيلدت، فيليب بيورككفيست، أندريا بيليجريني / ماتيلدا بولسون ومادلين أولسوب