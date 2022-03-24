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لوس انجليس: يُتوقع أن تقدم النجمتان بيونسيه وبيلي إيليش وصلتين غنائيتين في احتفال توزيع جوائز الأوسكار مساء الأحد، لكنّ فان موريسون المعروف بمعارضته الزامية التطعيم ضد فيروس كورونا لن يكون حاضراً رغم تلقيه دعوة، على ما أعلن المنظمون الثلاثاء.

وسيكون الفنانون الثلاثة بين المتنافسين على جائزة أفضل أغنية خلال الاحتفال الرابع والتسعين لتوزيع جوائز الأوسكار، إلى جانب المغني لين مانويل ميراندا والمغنية ديان وارين اللذين تُعرض أغنيتاهما أيضاً خلال الاحتفال.

وكتبت نجمة موسيقى البوب بيونسيه أغنية "بي ألايف" لفيلم "كينغ ريتشارد" الذي يتناول قصة صعود بطلتي كرة المضري الشهيرتين سيرينا وفينوس وليامز ويؤدي فيه الممثل ويل سميث دور والدهما ومدربهما.

وأفادت مجلة "فاراييتي" المتخصصة أن النجمة ستؤدي أغنيتها مباشرة على الهواء من ملاعب كرة المضرب في كومبتون، وهي منطقة فقيرة في ضواحي لوس أنجليس شهدت بدايات البطلتين الشقيقتين. ولم تتمكن وكالة فرانس برس من الحصول مساء الثلاثاء على تأكيد لهذه المعلومات.

وتؤدي بيلي إيليش وشقيقتها فينياس اغنية "نو تايم تو داي" التي ألّفت خصيصاً لأحدث أفلام جيمس بوند.

كذلك طُلب من فان موريسون الذي كتب أغنية "داون تو جوي" لفيلم كينيث براناه "بلفاست" أن يغني خلال أمسية الأوسكار على غرار منافستيه. لكن المنظمين قالوا إنه "لن يتمكن من حضور الاحتفال بسبب مواعيد حفلاته".

ويحيي المغني البالغ 76 عاماً حفلة في إنكلترا نهاية آذار/مارس الجاري قبل أن ينتقل الشهر المقبل إلى الولايات المتحدة لمواصلة جولته.

وكان فان موريسون أبدى رفضه القيود الصحية المرتبطة بالجائحة من خلال تصريحات علنية وأغنيات تنتقد تدابير الحجر، وأعلن معارضته إلزامية تلقي اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وتوقع البعض أن تؤدي مواقفه هذه إلى إعادة النظر في مشاركته في أمسية الأوسكار، إذ إن المنظمين اشترطوا أن يكون المرشحون والمدعوون والإعلاميون تلقوا اللقاح، فيما سمحوا للفنانين الذين سيؤدون وصلات غنائية ولمقدمي الاحتفال بالصعود إلى خشبة المسرح من دون إبراز شهادة تطعيم شرط خضوعهم لمجموعة فحوص صارمة.

ويحضر أيضاً سيباستيان ياترا لتقديم أغنية Dos Oruguitas التي كتبها النجم لين مانويل ميراندا لفيلم الرسوم المتحركة "إنكانتو" من "ديزني".

أما أغنية "سامهاو يو دو" التي كتبتها ديان وارن لفيلم "فور غود دايز"، فتؤديها ريبا ماكنتاير على مسرح الأوسكار. ورشحت ديان وارن 13 مرة لجائزة الأوسكار لكنها لم تفز بها أي مرة بعد.