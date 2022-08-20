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غلاسكو: سلم متحف غلاسكو رسمياً للهند الجمعة سبع قطع أثرية كانت قد نُهبت خلال فترة الاستعمار في القرن التاسع عشر، في سابقة لمؤسسة ثقافية في المملكة المتحدة.

وقالت منظمة "غلاسكو لايف" التي تدير مجموعات متحف المدينة الاسكتلندية، في بيان إنها "رحبت اليوم (الجمعة) بممثلي البعثة الدبلوماسية الهندية لنقل الملكية".

وكانت هذه القطع الأثرية السبع نُهبت من أماكن مقدسة بينها معابد وتم التبرع بها لمجموعات متاحف المدينة.

وسُرقت ست من القطع من شمال الهند في القرن التاسع عشر، فيما القطعة السابعة، وهو سيف احتفالي يعود تاريخه إلى القرن الرابع عشر تقريبا، تم شراؤه بشكل غير قانوني بعد سرقته من مالكيه الأصليين.

وفي المحصلة، قرر متحف غلاسكو إعادة 51 قطعة: فبالإضافة إلى القطع السبع المخصصة للهند، هناك 19 قطعة برونزية من مملكة بنين السابقة ستعاد إلى نيجيريا، و25 قطعة مختلفة بينها ما هو مخصص لمراسم احتفالية لقبائل شايان ريفر وأوغلالا في ولاية ساوث داكوتا الأميركية.

وتشكل عمليات الاسترداد جزءاً من عملية مراجعة تجريها المتاحف الغربية لمصادر القطع المحفوظة فيها، في أعقاب تنامي نشاط الحركات المناهضة للعنصرية في السنتين الأخيرتين.

وقال رئيس المتاحف والمجموعات في "غلاسكو لايف" دانكن دورنان في البيان، إن عملية الإعادة الجمعة "تمثل علامة فارقة مهمة لغلاسكو"، وتهدف إلى ضمان أن يسترد "المالكون الشرعيون" هذه الأعمال.

كذلك، قال سوجيت غوش القائم بأعمال البعثة الدبلوماسية الهندية في المملكة المتحدة من جانبه إن "هذه القطع جزء لا يتجزأ من تراثنا كحضارة وستعاد إلى بلدها الأصلي".