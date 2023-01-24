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هل تدرك تجربةً

أم بالفطرة يا ايوب؟

أنت وحيد الساحات

عطشانٌ في صحراء الربع الخالي

تبحثُ عن واحات نخيلٍ خضراء

تدرك أن الوقت عسير المنحنيات

يُبدع في إرهاصات الفكرة

النوع الأرقى من تغيير ثقافات التبشير

قد لا تسمح بالتطبيل أو شغف التعويل

وهناك صراخ التأويل على ما فات

تطرح أسئلة شتى عن زرعٍ يبحثُ عن ماء فراتٍ جاري.

ماءُ الأرض ثقافات الأمم المغصوبة

هل تفهمْ؟

أن المعلومات تشيرُ عن فحوى المخروطات الذهنية؟

حتى يبدع عرافون القول

- إدراك الأرض تدور ثقافة

- إدراك العالم يخضع للطبقات

والعالم مفتوح الأوجه في المعرفة الذهنية

والألوان البشرية

تتشعب في نمط سحري..

هل تدرك أن العالمَ يتغير بالإنشات؟

والامتار كما في الكيلومتراتْ

هل تدرك أهرام تتعرى قرب البحر الأحمر

ومسلات قوانين تظهر في الحانات

تتغذى من ريحٍ الاسطورة

عند مقولاتٍ قيلت في البيئة

في اشطر بنائين الحكمة

من وقتٍ مرسوم خرافةْ

زرعتْ في السفن المغسولة بالأبدان

يركبها فرسان الرايات السودْ

والثالوث المنحوس..

أشباحٌ قرب الساحة الغربية

من بيت المقدس

"سفن التكديس ...جدران التمليس

بيض التخميس ... وبكاء التدليس"

سفن الايحاءات ثقافات شتى..

أين الأرض من التبشير؟

التبشير المعلن أن الأرض ثقافات شعوب مرتجلة

أين قرى العصمة والتسييس؟

أين القامات الجوالة ؟

أين المليارات تنادي التخزين التحويل ؟

أهي حبوب التقديس ؟

يوحنا المقطوع الرأس

في حفلات شواءٍ رومانية

وخمر الآلهة الممزوج بالأجساد البشرية

*****

ها أنت مصابٌ بالتنويع الفكري

تزحفْ لتشاهد رؤيا

بشراً محشورين

في أقبيةٍ مغلقةٍ ..

بشرٌ ماضون إلى باب القاعةْ

محاكم تفتيش دينيةْ

محاكم تحقيقٍ مدنيةْ

عبر خطابات الجمعة في طهران

أو مدن أُخرى قُدسية

وثقافاتٌ تتحرى الوعي

لتدرك إبداع الدنيا إبداع الأنواع..

في العام الماضي

قالوا العدل يقام

كان العدلُ ضراط حميرٍ في الموكب

يتغنى بالقتل المخطوط

بشرٌ جذبتهمْ تكتيكات التدويل

في هذا الوقت المتداخل في التحليل

نحتتهمْ آلات التحديث العصرية

جعلتهمْ آفات عناكبْ

وعقارب محميات

ماذا يجري من تبديل الفكرة

الإدراك بأن العالم مشمولٌ بالتغيير

يتشظى في الذكرى

ستكون الابواب مختومة

تحتاج الإلغاء إلى أرقام سريةْ

تحتاج إلى صبرٍ نوعيٍ

"حفر البئر بإبرة"

زرع النخل العيط، جنيّ التوت البري"

يا بواب العرافات المقهور

يا جالس فوق الأمطار

الإدراك سمات المعرفة البشرية

في مدن صاحت من ذل الانذال المسمومين

يا قهراً عرفي

يا ريحاً من إعصارٍ مكبوت

سيكون الإدراك القيثار الفكري

في الناس الاقوام المجموعات

فتفيق سريعاً بالإنشات

حتى في صحراء ظلماء

تنبض في وعي الناس الفقراء

الفكرة بالتغيير الحتمي

فالتغيير عِمار الأفكار