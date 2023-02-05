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يُعتبر موقع فن العبارات أحد أفضل المواقع الجديدة والمختلفة. فهو يحتوي على العديد من الكتّاب الذين يستطيعون الوصول إلى عدد كبير من الجماهير في وقتٍ قصير من خلال عبارات أدبية تُستخدم بأسلوبٍ لبق في النشر، وكلمات تُعبِّر عن المشاعر من فرح أو حزن أو أي حالة أخرى.

وذلك عن طريق روابط البحث التي تأخذ القارئ إلى أرقى العبارات التي تتناسب مع حالته، والتعابير التي يحتاج لاستخدامها في اللغةِ العربية الدقيقة في المعنى، بحيث يرفد القارئ بقوة العبارات التي يمكنه الاستعانة بها للتعبير عن نفسه وترجمة مشاعره في جميع المناسبات.

تأسس هذا الموقع المتخصص في مجال الأدب منذ فترةٍ قريبة. وهو أحد المواقع البسيطة التي تتميز بسهولة التصفح، وبتقديم كل ما هو جديد ومختلف ومتنوع في عالم العبارات التي تناسب جميع الفئات العمرية والجنسيات المختلفة.

في التالي، نتعرف على مميزات الموقع والذي يمكن الوصول اليه من خلال النقر على الراوبط المرفقة بالكلمات المظللة.

اذكار المساء في موقع فن العبارات

يقدّم موقع "فن عبارات" المحتوى الهادف الذي يتناسب مع جميع الثقافات والأفكار المختلفة.

وهو موقع سعودي الجنسية تابع لمؤسسة حسين المالكي، ويعتمد على استخدام تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، ويستطيع أن يصل بخدماته إلى فئات متعددة من الأشخاص، لكونه قادر على مخاطبة عقول المتصفحين على اختلاف مستوى ثقافتهم. كما أنه يقدم النصائح المفيدة، ويقدم اذكار المساء . فالمتصفح المسلم يحرص على ترديد أذكار المساء التي تقرّب من الله (سبحانه وتعالى).

إنها عمليةسهلة. فالقارئ يستطيع أن يتوجه إلى موقع "فن العبارات"، ويكتب في خانة البحث اذكار المساء، فتظهر له جميع الأدعية والأذكار التي يجب على المسلم أن يقولها في المساء لكي يختم يومه بذكر الله.



زخرفة اسماء من خلال موقع فن العبارات

يضمّ الموقع العديد من العبارات التي يستفيد منها الشباب وجميع الأشخاص في حياتهم اليومية. ويقدم من خلالها حلولاً للمشكلات التي تواجه الشباب. كما انه يساعدهم على تخطي مشاكلهم ويحفزّهم ويشجعهم من خلال كلمات حماسية وعبارات مؤثرة تحثّهم على المثابرة.



ويشرح الموقع معاني الاسماء. كما يقدم زخرفة اسماء بشكلٍ متقن بتصاميم مميّزة يمكن استخدامها على مواقع التواصل الاجتماعي(السوشيال ميديا). حيث انه يضم العديد من الصور والعبارات والاسماء المزخرفه بشكلٍ جميل، والتي يمكن إرسالها الى الاصدقاء والاهل في مناسبات مختلفة.

ويضم الموقع جميع الأسماء التي قد يرغب المتصفح بالبحث عنها، ويمكنه الوصول إليها بخطوات سهلة وبسيطة. بالإضافة إلى الصور التي تحتوي على الاسماء المكتوبة بشكلٍ مختلف.

ويضم الموقع تفسيراً لمعنى الاسماء المختلفة للاشخاص في حياتنا، بالإضافة لعبارات مؤثرة عن الاب، الأم، صباحيات القهوة، والأمسيات، وعبارات عن الأعياد، والعديد من المناسبات والمحطات المختلفة التي يمر بها الانسان في حياته.