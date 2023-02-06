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باريس: تصدر في أبريل المقبل رواية لم يسبق أن نُشرَت للكاتب الفرنسي لوي فردينان سيلين، عُثِر عليها في مخطوطاته، وتحمل عنوان "إرادة الملك كروغولد" (La Volonte du roi Krogold)، بحسب ما أعلنت دار "غاليمار" الباريسية للنشر.

وأشارت الدار في برنامج لمنشوراتها المقبلة أرسلته مساء الجمعة إلى أن رواية سيلين (1894-1961) التي تدور أحداثها في العصور الوسطى تصدر في 27 نيسان/أبريل.

وأوضحت "غاليمار" أنها ستنشر نسختين من الرواية، إحداهما طبعها المؤلف على الآلة الكاتبة "في النصف الأول من ثلاثينات القرن العشرين"، وعنوانها "أسطورة الملك رينه" (La Legende du roi Rene)، والثانية هي المخطوطة التي تحمل العنوان المعتمد و"يرجع تاريخها على الأرجح إلى ما بين عامي 1939 و1940".

وشرحت الدار أن هاتين المخطوطتين "غير المنشورتين وغير المكتملتين (...) تعودان إلى المشروع نفسه، وتتميز إحداهما عن الأخرى بتطورات أسلوبية وسردية كبيرة".

وأُخذت النسختان من بين 1200 ورقة مخطوطة تركها سيلين الذي كان متعاوناً مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية عندما فر من باريس إلى ألمانيا في حزيران/يونيو 1944.

وقد صادرها أحد مقاتلي المقاومة الفرنسية، وخبأها لأكثر من 70 عاماً، وظهرت إلى العلن مجدداً عام 2021. وسبق أن استُمدت من هذه الأوراق روايتان غير منشورتين صدرتا عام 2022 هما "حرب" (Guerre) و "لندن" (Londres).

وستكون "إرادة الملك كروغولد" آخر رواية تصدر استناداً على المخطوطات إياها، على أن تُنشر قبلها في 23 آذار/مارس المقبل قصة قصيرة بعنوان "العجوز المقرفة" (La Vieille degoutante)، يتضمنها العدد 655 من "المجلة الفرنسية الجديدة" (La Nouvelle Revue francaise) الذي يُخصص قسم كبير منه لسيلين.