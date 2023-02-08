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باريس: حُرق جثمان المصمم الإسباني باكو رابان الذي توفي الجمعة في غرب فرنسا، الاثنين قبل مراسم تكريم تقيمها دار باكو رابان في الأول من مارس في إطار أسبوع الموضة في باريس.

وقال مسؤول في مجموعة "بويغ" الكاتالونية التي تملك حقوق العلامة التجارية الخاصة بالمصمم الراحل، إن جثمان باكو رابان "أُحرق أمس (الاثنين) في منطقة بريتاني" في غرب فرنسا.

توفي المصمم الذي اشتُهر بتصاميمه المعدنية الاستشرافية وبتصريحاته الغريبة، عن 88 عاماً في قرية بورسال في بريتاني. وكانت عائلته لجأت في فرنسا بسبب الحرب الأهلية الإسبانية.

وتقيم دار باكو رابان عرض أزياء في الأول من مارس في إطار أسبوع الموضة في باريس، ما سيشكل مناسبة لتوجيه تحية للمصمم الذي دُفن بحضور المقربين حصراً.

بعد أيام قليلة من وفاته، ارتدت مغنية الراب الأميركية كاردي بي أزياء من تصميم باكو رابان خلال مشاركتها في حفلة توزيع جوائز "غرامي" الأحد، مع فستان معدني مرفق بمجوهرات على الرأس من تصميم المدير الفني الحالي في الدار جوليان دوسينا، في إطلالة مستوحاة من أبرز تصاميم باكو رابان.