أغلقت شبكات الأعمال المخصصة للنساء فقط ونوادي العمل المشتركة مثل تشيف إن لندن و ذا وركينغ سبيس في نوتنغهام أبوابها مؤخرًا. اكتسب المفهوم الكثير من الجذب حول ذروة حركة أنا أيضاً. تجد بعض النساء الفكرة خطوة إلى الوراء، لكن بالنسبة للآخرين، تعتبر هذه الأندية وسيلة لتسوية الملعب.

فكرة "نوادي السادة" المخصصة للرجال فقط راسخة، وهناك أماكن عمرها قرون مثل وايتس وذا غاريك كلوب في لندن.

وكانت الأماكن المخصصة للنساء فقط، في ازدياد أيضاً خلال العقد الماضي وفي تطور، إذ تُركز على فكرة العمل المشترك.

مساحات العمل المشتركة عبارة عن مكاتب كبيرة ذات مخطط مفتوح مع مكاتب ساخنة ووسائل راحة لطيفة حيث يمكن للأشخاص القدوم والعمل على أساس العضوية. ونمت شعبيتها حيث أصبح العمل عن بُعد أسهل.

وتصدرت مساحات العمل المشتركة للنساء فقط عناوين الصحف منذ حوالي ثماني سنوات بفضل ذا وينغ في الولايات المتحدة. وتأسست في نيويورك من قبل أودري جيلمان، السكرتيرة الصحفية السابقة لهيلاري كلينتون، على خلفية حركة أنا أيضاً وصعود دونالد ترامب إلى السلطة. وجمعت الملايين من التمويل، مع وعود بتمكين المرأة.

لكن هذه المساحات النسائية عانت بعد ذلك من انخفاض مذهل خلال الوباء. وكانت هناك ثورة من طاقم العمل، ترافقت مع ادعاءات بسوء المعاملة والعنصرية. كما أدى نموذج التسعير الخاص بها إلى اتهامات بالتفرد الاجتماعي. وتعرضت أيضاً لتحديات قانونية متعلقة بالتمييز الجنسي بشأن سياستها الأساسية الخاصة بعضوية النساء فقط.

وأغلقت الشركة التي نصبت نفسها "المدينة الفاضلة الأنثوية" فجأة جميع مساحاتها في صيف عام 2022، بما في ذلك فرعها في لندن.

وعلى الرغم من توقف ذا وينغ، لا تزال مساحات العمل المشتركة الأخرى المخصصة للنساء فقط، تعمل. ويوجد حوالي 50 منها في أوروبا، والعديد منها في المملكة المتحدة. أحد هذه الأماكن هو ذا هارث في شمال لندن.

BBC أسست أوي لينج لوي مساحة العمل المشتركة- ذا هارث في شمال لندن

بوني ليستر بارسونز، التي أسست إس أو إس دانس غلوبال، وهي منصة رقمية تعلم النساء كيفية الرقص، ومن الحضور المنتظمين. فلماذا هي عضوة؟ وأوضحت أن تنمية أعمالها كامرأة كان تحدياً، حيث أن حوالي 2 في المئة فقط من تمويل رأس المال الاستثماري يذهب إلى الشركات التي تقودها النساء. وتقول: "عندما تعمل في عالم مليء بالرياح المعاكسة، فإن التواجد في مكان خاص بالنساء هو أمر منعش ومبهج".

وتقول أيضاً إنها لم تعجبها جولتها في مساحة العمل المشترك وي ويرك، حيث كانوا حريصين على التباهي بالبيرة المجانية المتاحة: "بالنسبة للرجل الذي رافقني في الجولة، كانت هذه نقطة بيع هائلة. لا أعرف الجميع". أعلم أنه ليس كل النساء يكرهن البيرة، لكن على المستوى الشخصي، لا أستطيع أن أهتم بها كثيراً".

اعتادت أودري جيلمان، مؤسسة ذا وينغ، أن تجادل بأن مساحات العمل المشتركة المنافسة لديها "مضخات للبيرة، ولكن ليس لحليب الثدي".

صُممت ذا هارث ليشعر وكأنه "منزل أحلامك"، وفقاً لمؤسستها أوي لينج لوي. تتميز الجدران والمفروشات بأنها مريحة وبألوان الباستيل، ويتم ضخ الرائحة العطرية في المساحة التي يوجد بها مكتب ساخن للنساء. حتى أن هناك غرفة صحية.

سوزي كامبل، مستشارة الأعمال والمدربة، هي عضوة منتظمة أخرى. وتوضح: "كنت أعمل في المدينة لسنوات عديدة - وهي بيئة يهيمن عليها الذكور للغاية"، "كان مكيف الهواء دائماً منخفضاً للغاية.. هناك شيء آمن حقاً هنا، وإحساس بالانتماء للمجتمع".

هناك عدد قليل من مساحات العمل المشتركة الأخرى المخصصة للنساء فقط في المملكة المتحدة، بما في ذلك إيج في إدنبره ومافين في وينشستر، وهو متجر زفاف سابق قرر المالك تحويله.

أسست زوي إليس مور، سبيسز تو بليسز، التي تقدم المشورة للشركات حول كيفية العثور على أفضل مساحة مكتبية مرنة.

وتقول إنه ينبغي النظر إلى مساحات العمل المشتركة المخصصة للنساء فقط كجزء من اتجاه أوسع للأشخاص الراغبين في العمل بمرونة في "القبائل".

وتقول: "لقد شهدنا نمواً هائلاً في هذه المجالات المتخصصة، مثل المساحات المخصصة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا أو مساحات تقديم الطعام المرنة لشركات الضيافة".

تريد الشركات الناشئة والعاملون المستقلون العمل بمرونة، ولكن مع مجتمع من الأشخاص ذوي التفكير المماثل، كما تشير، والمساحات المخصصة للنساء فقط تمثل مجموعات مثل هذه تماماً.

التمييز الجندري

في عام 2017، أطلقت لجنة مدينة نيويورك لحقوق الإنسان تحقيقاً في ذا وينغ بشأن مسألة التمييز بين الجنسين، وفي العام التالي، رفع رجل دعوى قضائية ضد ذا وينغ في واشنطن العاصمة بعد رفض قبوله.

وعدّل الجناح قواعد العضوية الخاصة به لينص على أنه يمكن لأي شخص الانضمام، طالما أنه ملتزم بمهمته المتمثلة في دعم المرأة. وتبعته أماكن أخرى مخصصة للنساء فقط في الولايات المتحدة.

وبدأت ذا كوفن في مينيسوتا في عام 2018 كمساحة مخصصة للنساء فقط بعد حملة تمويل جماعي ناجحة ولديها الآن أربع مساحات. وتضم ألف عضو لكن الرجال يشكلون الآن حوالي 20 في المئة من هذا الرقم.

تقول إرين فاريل، المؤسس المشارك لـذا كوفن، "سمعنا من الأعضاء أنهم يريدون دعوة المزيد من أصدقائهم الذكور إلى الفضاء، الأمر الذي دفعنا للتفكير، عندما نتحدث السلامة الجسدية والنفسية، ما مدى ارتبطاها بالجندر؟"

تقول فاريل إنهم كانوا على دراية بالتحديات القانونية التي كانت تواجهها ذا وينغ، لكن لغتهم الخاصة لم تستبعد الرجال أبداً، وكانت دائماً تركز على النساء فقط، لذا فإن قبول الرجال لم يكن مشكلة مهمة.

وتضيف أن أولئك الذين يختارون الانضمام يميلون إلى أن يكونوا "حلفاء وشركاء"، وتظل وسائل الراحة وبرنامج الأحداث في الأندية تركز على النساء.

ماذا عن المساحات المخصصة للنساء فقط في المملكة المتحدة؟

"تشريعات المساواة في المملكة المتحدة [المنصوص عليها في قانون المساواة] تحمي عموماً من التمييز على أساس الجنس في توفير الخدمات"، وفقاً لسارة إيفانز، الشريكة في قانون قسنطينة، المتخصص في قانون التوظيف والتمييز، "ولكن هناك استثناءات، بما في ذلك الجمعيات والجماعات والنوادي الخاصة".

وتقول: "تنطبق المعايير، لكن مجموعات العمل المشتركة للنساء فقط، بهدف دعم وتسهيل قيام النساء بأعمال تجارية معاً، من غير المرجح أن تتعارض مع قوانين مكافحة التمييز".

خطوة إلى الوراء؟

والسؤال الملح الآخر: هل تعمل هذه المساحات على تمكين المرأة على المدى الطويل؟ بعض الخبراء في مكان العمل غير مقتنعين.

تقول بلير بالمر، مستشارة القيادة ومؤلفة كتاب (صغار في بدلات): "على الرغم من أن المساحات المخصصة للنساء فقط يمكن أن توفر راحة مؤقتة من الصراع والأحكام والافتراضات والتشتتات، إلا أنه من الضروري أن نتعلم جميعاً كيفية تحدي بعضنا البعض وتطوير قدراتنا". المهارات اللازمة لجلب منظورنا الفريد لعملنا.

"إن المساحات المخصصة للنساء فقط مفيدة لاستكشاف التحديات التي تواجهينها كامرأة، في بيئة أكثر أماناً.. ولكن لا ينبغي أبداً أن تصبح مكاناً للاختباء بشكل دائم".

ومع ذلك، يعتقد آخرون أن نوادي العمل المخصصة للنساء فقط تؤدي إلى نتائج عكسية.

تقول آن كيربي، التي أنشأت مساحة العمل المشترك في ذا كاندي فاكتوري في ولاية بنسلفانيا: "إن مساحات العمل المشتركة المخصصة للنساء فقط هي خطوة إلى الوراء".

"نعم، تواجه المرأة تحديات فريدة وهي في وضع غير ملائم في عالم الأعمال، ولكن كيف يمكن لإبعاد نفسك عن الحياة الواقعية أن يوصلك إلى أي مكان؟ كيف يمكننا أن نتوقع من الرجال أن يفهموا الحاجة إلى الاحترام والمساواة إذا طرحناهم من حياتنا العملية اليومية؟".

"نحن نعمل على تغيير عقلية "نادي الأولاد الطيبين"، فلماذا نخلق نفس الشيء للنساء؟"