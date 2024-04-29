بحر النجوم الشهير في جزر المالديف، جزء منه حقيقي، وجزء آخر ليس كذلك، وهو ما يزيد من غموض واحدة من أفضل المناطق التي تجذب السائحين في البلاد.

توهجت مساحة متلألئة من المحيط الهندي باللون الأزرق في الظلام كما لو كانت النجوم مغمورة تحت الماء بعد سقوطها من السماء.

وعلى حافة الشاطىء، جرفت الأمواج المزيد من النقاط الصغيرة التي تشبه النجوم وهبطت على الشاطئ، وأضاءت الرمال الرطبة كانعكاس السماء ليلاً، لتختفي في الظل فقط خلال لحظات .

قفزت عبر الشاطئ واستدرت لأرى آثار أقدامي تشعل الأضواء من جديد، تاركةً أثراً متوهجًا خلفي، عندما غمست إصبع قدمي في الماء الأزرق المتلألئ، اشتد السطوع كمجرة ضاوية.

يعد هذا المنظر المذهل المعروف باسم "بحر النجوم"، واحداً من أعلى مناطق الجذب تقييماً في جزر المالديف. وتنتشر صور مذهلة له على الإنترنت، مما يلهم المسافرين المغامرين للبحث عنه.

لكن قلة من الناس يمكن أن يتفقوا على المكان المحدد الذي يمكنك العثور فيه على بحر النجوم في جزر المالديف.

وذلك لأن بحر النجوم غير موجود في الواقع.

وللتوضيح، لا يتواجد بحر النجوم الغامض في جزر المالديف كموقع جغرافي، والسبب وراء ذلك بسيط وهو أن تلك الأضواء ذات المظهر السحري هي عبارة عن طحالب بحرية متلألأة ( ظاهرة إطلاق الضوء من قبل الحيوانات الحية) تتمايل حول المحيط.

وقالت لورين آرثر، عالمة الأحياء البحرية ومقدمة برامج الحياة البرية، التي عملت في جزر المالديف لمدة ثماني سنوات وعادت مؤخراً لتصوير الحياة البحرية : "عندما يقول الناس إنهم يريدون رؤية بحر النجوم في جزر المالديف، فإنهم في الواقع يطلبون رؤية تفاعل كيميائي. إنها طحالب بحرية متلألأة ".

وقد أوضحت أرثر أن الضوء الحيوي هو تفاعل كيميائي يُنتج من خلاله الضوء، في حين أن الطحالب البحرية المتلألأة هي مصطلح جماعي للكائنات المجهرية التي لا تستطيع التحكم في حركاتها، فهي تطفو فقط حول تيارات المياه.

كما أضافت أنه ليست كل الطحالب البحرية قادرة على أن ينبعث منها الضوء (فقط أنواع معينة يمكنها ذلك)، ولكن حتى في هذه الحالة، فإنها لا تبعث الضوء طوال الوقت، ولكن فقط عندما تتعرض للانزعاج. "

لا يوجد مكان محدد للعثور على الطحالب البحربة المتلألأة . يمكن العثور عليها في أي مكان في جزر المالديف، أو حتى في أي مكان حول العالم وتوجد طحالب بحرية حتى في المملكة المتحدة.

وهذا يعني أنه على الرغم من عدم وجود بحر النجوم الشهير في جزر المالديف، إلا أنه لا يزال بإمكانك رؤية شيء يشبه بحر النجوم، على الرغم من أن مشاهدتك له ستعتمد إلى حد كبير على الحظ.

أفضل الطرق لرؤية بحر النجوم:

قم بالزيارة أثناء الرياح الموسمية الجنوبية الغربية من أبريل/نيسان حتى أكتوبر/تشرين الأول.

أحجز رحلة غطس ليلية مع مركز محلي يقدم خدمات الغطس.

اختر جزيرة تتمتع بالحد الأدنى من التلوث الضوئي على الشاطئ.

وقد أكدت لورين آرثر، عالمة الأحياء البحرية ومقدمة برامج الحياة البرية على حسن حظي عندما صادفت سابقاً الكثير من الطحالب البحرية المتلألأة في العديد من الجزر المحيطة بجزر المالديف، بما في ذلك أولهاهالي وكورومبا وهولهومالي في نورث مالي أتول.

وعلى الرغم من ذلك، فقد عشت في تلك الجزيرة المرجانية لمدة خمس سنوات وكثيراً ما أعود إليها في زيارات طويلة، على عكس معظم المسافرين الذين يقيمون في جزر المالديف في المتوسط لمدة ثمانية أيام فقط ، مما يجعل رؤية هذه الظاهرة بعيدة المنال، أكثر صعوبة.

وقد سألت لورين آرثرعما إذا كان بإمكان المسافر الذي يزور جزر المالديف وليس لديه متسع من الوقت أن يفعل أي شيء لزيادة فرصه في رؤية بحر من النجوم في جزر المالديف.

وقد أوصت آرثر بالزيارة خلال الرياح الموسمية الجنوبية الغربية (التي تبدأ في شهر أبريل/نيسان وتستمر حتى أكتوبر/ تشرين الأول)، عندما تدفع التيارات الطحالب البحرية من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي من البلاد ويتم العثورعلى أكبر كميات منها.

وتعتقد آرثر أيضًا أن لديك فرصة أكبر لرؤية بحر النجوم تحت الماء مقارنة باليابسة.

وقالت: "قد تراه إذا كنت محظوظاً بينما تجلس على الشاطئ وبيدك كأس جميل من الشمبانيا، لكن الحظ هو كلمة السر".

وتتابع: " أفضل طريقة لرؤيته هي النزول إلى الماء عندما يكون مليئاً بالطحالب البحرية والذهاب للغطس ليلاً. إنها واحدة من أكثر الأشياء إثارة التي يمكنك القيام بها."

"أفضل طريقة لرؤية بحر النجوم هي النزول إلى الماء عندما يكون مليئاً بالطحالب البحرية والذهاب للغطس ليلاً. إنها واحدة من أكثر الأشياء إثارة التي يمكنك القيام بها".

وقد لاحظت آرثر أيضاً الطحالب البحرية المتلألأة مرات عدة خلال اكتمال قمر جديد، عندما يكون الضوء المحيط قليلًا للغاية، وتوصي المسافرين باتخاذ الخطوات التالية:

"أولاً، اجمع مجموعتك معاً في الماء ثم أطفئ المشاعل المقاومة للماء، في اللحظة التي تطفئها فيها، سيبدو الأمر غريباً للغاية، ولكن إبدأ فقط في تحريك ذراعيك وساقيك بجنون."

سيؤدي هذا إلى خلق حركة في عمود الماء. "إنك تزعج الطحالب البحرية التي ينبعث منها الضوء، سواء أكان ذلك بسبب حيوان مفترس أو حتى إنسان يسبح. وبمجرد إزعاجهم، فإنك تطفو بين النجوم."

ويمكن لعدد قليل من مراكز الغوص والرياضات المائية، مثل مركز مأفوشي لخدما الغطس والرياضات المائية ، تقديم رحلات غطس ليلية عند الطلب لمساعدتك في البحث عن الطحالب البحرية المتلألأة.

وفي حين أن جميع علماء الأحياء البحرية الذين تحدثت إليهم يتفقون مع آرثر، إلا أنه لا أحد يستطيع تقديم تفسير بيولوجي لسبب شهرة جزيرتين من جزر المالديف، تحملان أسماء متشابهة كمكان لمشاهدة "بحر النجوم".

وتقول لورين آرثر: "من المستحيل أن تنجذب الطحالب البحرية، منفردة، إلى أي جزيرة".

وعلى الرغم من ذلك، إذا كنت واحداً من بين 320 ألف شخص يبحثون، شهرياً، عبر محرك البحث غوغل عن "بحر النجوم"، فمن المحتمل أن يكون لديك عدد لا يحصى من المصادر التي تحثك على الذهاب إلى فاداهو أو فادو.

وفادهو هي جزيرة مأهولة ، في را أتول بالمالديف، ويبلغ عدد سكانها 626 نسمة، في حين أن أداران بريستيج فادو هي منتجع جزيرة خاص، ويقع على بعد حوالي 120 ميلاً في جنوب مالي أتول.

وتعود الإشارة إلى هاتين الجزيرتين إلى عام 2013، عندما انتشرت صور الشاطئ المغطى بالطحالب البحرية المتلألأة الجميلة على نطاق واسع. وذُكر اسم فاداهو أو فادو كموقع، ويستمر تداول هذين الاسمين حتى يومنا هذا.

واتضح أن الإشارة إلى فادو ربما كانت خطأً إملائيًاً. إذ أخبرتني إدارة المنتجع أنهم لم يشاهدوا من قبل الكثير من العوالق ذات الإضاءة الحيوية، على الرغم من أنه تم تصوير كمية صغيرة هناك في الماضي.

كما أنني تتبعت الصورة الأصلية التي انتشرت بسرعة إلى شاطئ مميز، محاط بأشجار جوز الهند تطل عليه جزيرة فادهو.

وقد ساعدت كل الضجة التي أثيرت عبر شبكة الإنترنت حول فادهو في التأسيس لسياحة في منطقة الجزر هذه، وقبل أربعة أشهر، افتتح إسماعيل نصير، الشهير أيضاً باسم "إيسي"، أول دار ضيافة في فادهو، ويحمل اسم" فادهو فيو إن".

ويقول نصير إنه على الرغم من أن الطحالب البحرية المتلألأة يمكن أن تظهر في أي مكان في جزر المالديف، إلا أن صور فادهو التي انتشرت بسرعة كبيرة جذبت العديد من المسافرين إلى المنطقة، للبحث عنها.

وفي السابق، لم يكن بإمكانهم الإقامة إلا في جزر المنتجعات الخاصة القريبة والذهاب بالقارب، لكن نصير قرر وضع حجر أساس للسياحة في فادهو لإفادة المجتمع بشكل مباشر.

ويقول نصير: "اعتقدت أنها ستكون فرصة عظيمة لتفتح أبواب فادهو أمام العالم كله".

ويتابع: "على الرغم من أن لدينا موارد طبيعية مذهلة مثل العوالق المتلألأة، وثقوب الغوص، وأسماك شيطان البحر، فلن تتاح لأحد فرصة البقاء هنا ما لم نفتح الأبواب لهم.

ويضيف: "لا يمكننا ضمان ذلك على الإطلاق، ولكن أود أن أقول إنه ممكن بنسبة 90٪ من العام على الأقل لرؤية كمية صغيرة على الأقل من العوالق المتلألأة هنا."

ما هو التلألؤ البيولوجي الذي يجعل البحر يضيء باللون الأزرق؟

استخدام الطحالب الدقيقة لانتاج الطاقة

وعلى الرغم من أن فادهو بالتأكيد ليست الجزيرة الوحيدة التي قد يكون المسافرون فيها محظوظين بما يكفي لرؤية الطحالب البحرية المتلألأة، فإن دخل الأموال، التي تُدر من قبل السياح الذين يبحثون عن بحر النجوم، تذهب مباشرة إلى شركات السياحة التي تقدم خدمات ويمتلكها أفراد مثل متاجر البقالة والمقاهي.

سُمح بهذا النوع من السياحة في جزر المالديف فقط منذ عام 2009، عندما سُمح قانونياً بالنزول داخل دور الضيافة في مجتمعات الجزيرة.

ففي السابق، كان بإمكان المسافرين الإقامة فقط في جزر المنتجعات الخاصة، التي تديرها العلامات التجارية الفندقية، وكانوا منفصلين تماماً عن السكان المحليين.

وهناك العديد من الجزر المأهولة، مثل فادهو، في جزر المالديف البالغ عددها 188 جزيرةً صغيرةً، تتمتع بأقل قدر من التلوث الضوئي على الشواطئ.

ويرجع ذلك إلى أن سكان جزر المالديف لا يبنون عادةً أي مبانٍ أمام الشاطئ مباشرةً، على عكس معظم جزر المنتجعات التي تلبي طلبات الأجانب الذين يرغبون في شراء فيلات أمام الشاطئ ومطاعم فوق المياه، تلقي أضواءها الاصطناعية بظلاها على امتداد البحر.

ومن الممكن أن يسهل الظلام الذي يخيم على شواطئ قرى الجزيرة اكتشاف الطحالب البحرية المتلألأة، إذا كانت موجودة.

وتحلو شواطئ الجزر الأقل من حيث عدد السكان حول جزر المالديف، مثل فوليدهو في فافو أتول، أو دانجيثي وديجوراه في جنوب أري أتول، من الإضاءة.

فجزيرة ديجورا لديها شاطئ على امتداد ميلين وهو غير مُطور على الإطلاق.

Getty Images ظاهرة الطحالب البحرية المتلألأة ( إطلاق الضوء من قبل الحيوانات الحية)، التي تعرف باسم بحر النجوم على أحد الشواطىء في جزر المالديف

لقد كنت محظوظةً بما فيه الكفاية لأنني رصدت أكبر انتشار للطحالب البحرية المتلألـة التي رأيتها على الإطلاق أثناء التخييم مع الأصدقاء في جزيرة أولهاهالي الصغيرة غير المأهولة بالسكان والتي تتأرجح على الحافة الخارجية الشمالية لجزيرة نورث مالي أتول وتحيط بها بحيرة ضحلة.

وقد تم تحويل ما يسمى بـ "جزيرة النزهة" (جزيرة تشبه حديقة وطنية صغيرة) منذ ذلك الحين إلى منتجع جميرا، ولكن في ذلك الوقت لم يكن بها سوى كوخين للطهي والاستحمام.

وعندما اقتربنا من الجزيرة عند غروب الشمس، لاحظت بعض القطرات الزرقاء تحلق بجوار رأسي وسط رذاذ البحر الذي قذفه قاربنا السريع.

ثم رأيت بركاً صغيرةً من الضوء الأزرق تظهر أمامي في البحيرة الزجاجية، حيث كانت الأسماك المفترسة تصطاد فريستها تحت الأمواج.

وقفزنا أنا وأصدقائي وخرجنا إلى الشاطئ وركضنا على امتداده، لنشاهد الأمواج المضيئة وهي تتدفق.

وحينها كانت الشمس تختفي، وبدت الطحالب البحرية المتلألأة أكثر سطوعاً من أي وقت مضى.

و أغرقنا رؤوسنا تحت الماء وكدت أن استنشق كمية من ماء البحر عندما رأيت ذلك.

وتقدم لورين آرثر، عالمة الأحياء البحرية ومقدمة برامج الحياة البرية، أفضل توصيف مختصر لهذا المشهد الفريد، قائلة: "إنه مثل قطع الماس الصغيرة تحت الماء، وهو أجمل شيء يمكن أن تراه على الإطلاق."