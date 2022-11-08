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إيلاف: على بعد خطوات قليلة من الفيلا الخاصة بهم، يمكن للضيوف في باروس المالديف Baros Maldives اكتشاف جمال واحدة من أكثر الشعاب المرجانية شهرة في جزر المالديف. وتتمّيز الشعاب المرجانية عالميّة المستوى بغناها بالحياة المرجانية الصحيّة والمخلوقات البحرية الاستوائية من مجموعات الأسماك اللامعة، وإلى الأخطبوطات، وأسماك قرش الشعاب المرجانية، وثعابين البحر موراي، وحتى السلاحف البحرية.



كما يقدّم برنامج "في أعماق حيد باروس المرجاني" Deep Inside the Baros House Reef للضيوف سلسلة من التجارب للغواصّين والسبّاحين من جميع المستويات. وبينما تظهر البرامج عجائب حيد باروس المرجاني في وضح النهار، يمكن للضيوف أيضاً استكشاف الشعاب المرجانية في الليل، وذلك بواسطة مصابيح الإضاءة الحيوية تحت الماء.

