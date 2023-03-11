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باريس: توفي عن مئة وعام الكاتب الفرنسي ميشال بيرامور الذي يعتبر شخصية بارزة في مجال تأليف الروايات التاريخية وتضم مسيرته أكثر من مئة كتاب، على ما أعلنت دار نشر "كالمان-ليفي".

وغرّدت دار النشر الفرنسية "غيّب الموت شخصية بارزة في مجال الادب".

وأشارت إلى أنّ بيرامور "هو معلّم الرواية التاريخية، وتولّى تأليف أكثر من مئة كتاب"، مضيفةً أنّه نشر حديثاً "رواية +إنفانتير أفان فيرموتور (Inventaire avant fermeture) ونال جائزة عن مجمل أعماله".

مدرسة بريف

وخلال ثمانينات القرن الفائت، أسس بيرامور مع صديقيه كلود ميشليه ودينيس تيليناك مدرسة بريف التي تمثل حركة أدبية تُعنى بالرواية الشعبية خلال القرن التاسع عشر.

كذلك، يُعتبر بيرامور من مؤسسي معرض كتاب بريف الذي يُقام في جنوب غرب فرنسا، واستحال حدثاً أدبياً بارزاً.

وتشكل معظم أعماله روايات تاريخية بينها "لورانج دو نويل" (L'Orange de Noel)، و"لا باسيون كاثار" (La Passion cathare)، و"لي بريزونييه دو كابريرا" (Les Prisonniers de Cabrera)، و"لي رومان دي كرواساد" (Le Roman des Croisades)، بالإضافة إلى سير ذاتية كتبها عن شخصيات شهيرة بينها هنري الرابع ونابليون بونابارت والممثلة سارة برنار.

وتُرجمت أعمال بيرامور الذي ألّف كتباً موجهة إلى الأطفال أيضاً، إلى 15 لغة.