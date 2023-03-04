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لوس انجليس: توفي الممثل الأميركي توم سايزمور المعروف بدوره في فيلم "سايفينغ بايرت راين"، عن 61 عاما على ما أعلن مدير أعماله تشارلز لاغو الجمعة.

وقال لاغو في بيان "أعلن ببالغ الحزن والأسى وفاة الممثل توماس إدورد سايزمور ("توم سايزمور") بسلام في مستشفى سانت جوزف في بوربانك" بكاليفورنيا، مضيفاً انّ "أخاه بول وأبناءه جايدن وجاغر (...) كانا بجانبه".

وكان الممثل يعاني تمدداً في الأوعية الدموية داخل المخّ منذ شباط/فبراير، ونُزعت أجهزة الإنعاش عنه الجمعة. وقبل بضعة أيام، خلص الأطباء إلى أنّ أي تدخل طبي لم يعد نافعاً في وضعه، بحسب لاغو.

وعمل الممثل خلال مسيرته المهنية مع أسماء بارزة في المجال السينمائي في هوليوود. ومن بين أهم الأدوار التي تولّاها تجسيده شخصية جندي أميركي خلال الحرب العالمية الثانية في فيلم "سايفينغ بايرت راين" (1998) للمخرج ستيفن سبيلبرغ.

ورُشّح هذا العمل لنيل جائزة أوسكار أفضل فيلم.

وعاش سايزمور حياة مضطربة، إذ كان مدمناً على المخدرات وسُجن مرات عدة، بينها عقب إدانته بالاعتداء على حبيبته.