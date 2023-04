قراؤنا من مستخدمي تويتر

لاس فيغاس (الولايات المتحدة): كشفت "ديزني" الأربعاء خلال مهرجان "سينماكون" المُقام في لاس فيغاس عن المشاهد الأولى من فيلميها المقبلين "إنديانا جونز" و"ذي ليتل ميرميد"، متجنبة التعليق على الأنباء الأخيرة عن المعارك القانونية والصرف الجماعي للموظفين.

ورفعت المجموعة الأربعاء دعوى ضد حاكم فلوريدا رون دي سانتيس، متهمةً اياه باستهدافها بـ"حملة انتقامية" من خلال إنهائه وضعية خاصة كانت تتمتع بها "ديزني" في الولاية وتعيين لجنة جديدة للإشراف على مستقبل المجموعة العملاقة في قطاع الترفيه.

من جهة ثانية، بدأت الشركة هذا الأسبوع صرف مجموعة جديدة من موظفيها، كجزء من خطة أعلنت عنها في شباط/فبراير وتتيح لها إلغاء سبعة آلاف وظيفة.

ولكن أمام أصحاب دور السينما المجتمعين في لاس فيغاس، ركّزت "ديزني" على أعمالها السينمائية المرتقبة، أبرزها "إنديانا جونز" الذي كشفت المجموعة عن مقتطفات منه تظهر عملية مطاردة في أزقة مدينة طنجة المغربية.

وقال الممثل هاريسون فورد الذي يشكل العمل الجديد المعنون "إنديانا جونز أند ذي دايل او ديستني" (Indiana Jones and the Dial of Destiny) الفيلم الخامس له ضمن هذه السلسلة "إنّ تأدية دور المُغامِر منذ أكثر من أربعين عاماً يعني الكثير لي".

وتابع فورد الذي سيحضر مهرجان كان السينمائي في أيار/مايو عن الفيلم الجديد قبل بدء عرضه في دور السينما خلال الصيف "إنّ هذه الأفلام مليئة بالمغامرة".

وفي العمل الجديد، تؤدي الممثلة فيبي وولر بريدج دور حفيدة إنديانا جونز.

وعرضت "ديزني" أيضاً مشاهد من فيلمها "ذي ليتل ميرميد" (The Little Mermaid) الذي اختارت ألا يكون من نوع الرسوم المتحركة.

وتظهر في العمل ساحرة البحار أورسولا التي تؤدي شخصيتها ميليسا مكارثي، وهي تحاول التأثير على البطلة أرييل التي تجسدها الممثلة الأميركية من أصل افريقي هالي بيلي، حتى توافق على اتخاذ شكل بشري لثلاثة أيام، في إطار خطة شريرة.

وقالت مكارثي، وهي الممثلة الوحيدة التي اعتلت خشبة المسرح في عرض عمل لديزني "إنّ أورسولا مثيرة لكنّها غير شريفة. ربما لهذا السبب أؤدي دورها".

وبالإضافة إلى هذين العملين، عرضت "ديزني" مجموعة جديدة من أفلام الخيال العلمي يحارب فيها البشر الذكاء الاصطناعي في مرحلة ما بعد نهاية العالم.

وتعتبر "ديزني" أنّ فيلم "ذي كرييتور" (The Creator) الذي يُفترض بدء عرضه في دور السينما في أيلول/سبتمبر يستفيد من "توقيت مناسب جداً"، في وقت تثير فيه إمكانات برامج من أمثال "تشات جي بي تي" و"ميدجورنيه" جدلاً عالمياً في شأن تقنية الذكاء الاصطناعي.

وعرضت المجموعة أيضاً فيلم "إلمنتري" (Elementary)، وهو فيلم تحريك أُنتج بالشراكة مع شركة "بيكسار"، بالإضافة إلى مغامرة جديدة للمحقق إركول بوارو ضمن فيلم "ايه هَنتينغ إن فنيس" (A Haunting in Venice)، وفيلم "هانتد مانشن" (Haunted Mansion) من بطولة أوين ويلسون.

أما بالنسبة إgى أبطالها الخارقين من عالم "مارفل"، فمن المقرر أن تطرح "ديزني" في أيار/مايو الجزء الثالث من "غارديينز اوف ذي غالاكسي" وفي تشرين الثاني/نوفمبر "ذي مارفلز".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر أيضاً، سيبدأ عرض فيلم "ويش" (Wish) في دور السينما تزامناً مع الذكرى المئوية لتأسيس "ديزني".

وتؤدي دور البطولة في هذا العمل أريانا ديبوز التي تجسد شخصية شابة تعيش في مملكة سحرية "قبالة شبه الجزيرة الأيبيرية"، حيث "تتحقق الأمنيات".

ويستمر مهرجان "سينماكون" المُقام في لاس فيغاس حتى الخميس.