الكويت: كشفت وزارة الإعلام الكويتية الإثنين سبب وقف مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" الذي يتم عرضه في الكويت خلال شهر رمضان، مؤكدة أن قصة المسلسل تسيء للمجتمع الكويتي.

وأعلنت وزارة الإعلام الكويتية "إحالة صناع المسلسل إلى النيابة العامة، وذلك لاتهامهم بالإساءة إلى قيم وأخلاق المجتمع الكويتي"، كما قررت الوزارة "إيقاف كل الممثلين المشاركين في العمل عن التمثيل في أي أعمال فنية بالكويت سواء مسرحية أو فنية".

ونشرت وزارة الإعلام الكويتية بيانا ذكرت فيه: "قال الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف بوزارة الإعلام لافي السبيعي، إنه تم وقف كل من شارك في مسلسل زوجة واحدة لا تكفي أو أي عمل فني يسيء للمجتمع الكويتي عن المشاركة في أي أعمال مسرحية تعرض في الكويت".

وأضاف البيان: "وزارة الإعلام تحرص على تطبيق القوانيين والنظم واللوائح على الجميع دون تمييز، والحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع الكويتي والتمسك بالأخلاق والتقاليد والارتقاء بالذوق العام".

المشهد الصادم

أما عن سر الضجة التي تسببت في إيقاف عرض المسلسل فإنها تتمثل في مشهد وصفه "المتابعون" بالصادم، قبل أن تتدخل وزارة الإعلام وتحيل نجومه للنيابة العامة بتهمة "إساءة إلى قيم وأخلاق المجتمع الكويتي".

وتضمن المشهد حواراً من الفنانة المصرية أيتن عامر، مع ممرض كان يعالج زوجها الذي يلعب دوره مواطنها ماجد المصري، وبدت غاضبة في الحوار لعدم قدرة الزوج على أداء واجباته الزوجية في تلك الليلة.

والمشهد واحد من عدة مشاهد أخرى واجهت انتقادات مماثلة، وانتهت بتداعيات على المشاركين في المسلسل، فبجانب إحالتهم للنيابة العامة، تم منع كل من شارك فيه من تقديم أعمال فنية داخل الكويت.