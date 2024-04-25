مدريد: عاش دافيد بيكهام في مدريد بين عامي 2003 و 2007 خلال فترات وجوده مع الريال، وقبل انتقاله إلى مقر إقامته الدائم أقام 3 أشهر في أحد الفنادق مع زوجته فيكتوريا، ولاحظ مالك الفندق سلوكهما في الفترة المذكورة.

صحيفة ماركا الاسبانية نقلت عن أحد البرامج التلفزيونية تصريحات لأنطونيو كاتلان مالك الفندق الذي أقام به بيكهام، وتحدث كاتلان عن نقطة مثيرة تتعلق بسلوكيات وأخلاقيات النجوم والمشاهير بعيداً عن الأضواء، فقد كان السؤال الموجه له عن طريقة تصرف المشاهير بعيداً عن الأضواء والكاميرات، ومن بين هؤلاء المشاهير الذين تحدث عنهم بيكهام وفيكتوريا، وذلك بمناسبة احتفال فيكتوريا بعيد ميلادها رقم 50 منذ أيام.

كاتلان قال :"حسنًا، بيكهام عاش هنا لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، فيكتوريا لم تكن تطاق، أتذكر أنها دخلت إلى المسبح وقالت.. نظفوا المسبح من الناس، أريد أن أستخدمه".

وعلى العكس من ذلك تحدث عن بيكهام وقال :"هي لم تكن تطاق بالنسبة لنا، ولكن بيكهام كان على العكس من ذلك، أتذكر أنه عندما غادر الفندق مر بجميع الأقسام، وترك أموالاً للجميع، لقد كان رجلا لطيفا، ومتواضعاً"