إيلاف من القاهرة: على الرغم من تعرضها لكسر في قدمها الأسبوع الماضي، أظهرت مصممة الأزياء والمغنية السابقة فيكتوريا بيكهام، زوجة النجم الكروي الشهير دافيد بيكهام أنها تمتلك الإرادة القوية، وذهبت إلى أسبوع الموضة في باريس لتقديم مجموعتها الجديدة.

وظهرت بيكهام وهي تسير على عكازين وبصحبة عائلتها، وأسعدت الحضور بأحدث إبداعاتها، بل وظهرت على المنصة، بينما صفق لها زوجها ديفيد بيكهام والأبناء، خلال جلوسهم في الصف الأمامي، مما يؤشر إلى أن دافيد بيكهام لا يتوقف عن دعم زوجته.

دعم بلا شروط

تمت مشاركة هذه اللحظات الخاصة على نطاق واسع بشبكات ومنصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن فيكتوريا قدمت مجموعتها الجديدة بـ"قدم مكسورة" وعلى "عكازين"، كما تفاعلت معها مجلة Vogue، وأشارت إلى الدعم غير المشروط الذي يظهره الزوجان في جميع الأوقات. ولذلك، حضر إلى جانب النجم الكروي السابق، الأبناء هاربر (12 عاماً)، وبروكلين (24 عاماً)، وزوجته نيكولا بيلتز بيكهام (29 عاماً)، وجذبوا الأنظار، وهم يهتفون لوالدتهم.

كيف حدثت الإصابة؟

كانت بيكهام هي التي شاركت الإصابة عبر حسابها على إنستغرام، والذي يتابعة ما يقرب من 33 مليون شخص، وأوضحت أنها حدثت أثناء التدريب في صالة الألعاب الرياضية، وأخبرت متابعيها: "لقد سقطت في صالة الألعاب الرياضية!" .

وبالرغم من هذا الحادث، ذهبت سيدة الأعمال البالغة من العمر 49 عامًا لتناول العشاء مع الأصدقاء في لندن، باستخدام عكازين، كما ذهبت لأسبوع الموضة في باريس.