باريس: فاجأت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، الوسط الفني والرياضي، بإطلالة مثيرة في أحد عروض الأزياء الباريسية الشهيرة.



جورجينا رودريغيز كانت النجمة الحقيقية في عرض أزياء فيتمنتس خلال أسبوع الموضة في باريس جورجينا رودريغيز كانت النجمة الحقيقية في عرض أزياء فيتمنتس خلال أسبوع الموضة في باريس

وظهرت جورجينا على منصة عرض الأزياء، خلال أسبوع الموضة بالعاصمة الفرنسية باريس، وهي ترتدي فستانا طويلا أحمر اللون مستوحى من قميص النجم رونالدو رقم (7) والذي كان يظهر به في صفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد، ويحمل توقيع "صاروخ ماديرا" نفسه.



سحرت جورجينا الجمهور بلون أحمر لامع مع فستان طويل بقصة حورية البحر الذي أعاد إحياء قميص اللاعب كريستيانو رونالدو رقم 7 سحرت جورجينا الجمهور بلون أحمر لامع مع فستان طويل بقصة حورية البحر الذي أعاد إحياء قميص اللاعب كريستيانو رونالدو رقم 7

رقم واسم رونالدو "ماركة عالمية"

يذكر أن رقم قميص رونالدو "7" تحول طوال السنوات الماضية إلى "براند" عالمي، حيث يضاف الحرف الأول من اسم كريستيانو، والحرف الأول من رونالدو مع الرقم ليصبح "CR7" وهي ماركة ملابس، وكذلك سلسلة فنادق للنجم البرتغالي، الذي يملك شعبية كبيرة على المستوى العالمي، وهو الشخص الأكثر متابعة على الإطلاق في عالم السوشيال ميديا، وحسابه بانستغرام على سبيل المثال يبلغ عدد من يتابعونه 623 مليون متابع.



جورجينا ورونالدو (منصة X) جورجينا ورونالدو (منصة X)

رونالدو حب حياتي

أما جورجينا فقد ظهرت بتسريحة شعر بسيطة، ومكياج أكثر بساطة، و كلمات مكتوبة على ظهر الفستان تقول: "إلى حب حياتي.. كريستيانو رونالدو".

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن جورجينا ظهرت بإطلالة من تصميم العلامة السويسرية "فيتمنتس Vetements" التي انطلقت عام 2014.

وارتدت فستاناً مصنوعًا من قميص رياضي كان يرتديه رونالدو خلال فترة تمثيله لنادي مانشستر يونايتد، دون أن يتضمن شعار النادي، مما يثير التساؤل، حول سبب اختيار قميص اليونايتد تحديداً، على الرغم من أن "الدون" لعب لليونايتد والريال واليوفي والنصر، ولكن على الأرجح لأنها تبحث عن اللون الأحمر على وجه التحديد.

وأشارت الصحيفة المدريدية إلى أن الدمج بين الأزياء والموضة الرياضية، المعروف بـ"بلوك كور blokecore"، بدأ يحظى بشعبية كبيرة في الموسم الحالي.