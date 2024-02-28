إيلاف من القاهرة: أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي في رده على لجنة الإنضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم التي استدعته للتحقيق معه في "الحركة المشينة" أمام جماهير الشباب الأحد الماضي، أنه يحترم كل الأندية، وأن الحركة الصادرة في اللقطة تعبر عن القوة والانتصار وليست مشينة، وهي معتادة مستخدمة في ملاعب أوروبا، دون أن يتم تفسيرها بصورة سيئة.

هل يتم إيقاف رونالدو؟

وكشفت "الرياضية" السعودية من مصادرها عن رد النجم البرتغالي، الذي كان قد أثار الجدل، بعد "حركته المشينة"، وسط مطالبات بضرورة معاقبته وفقاً للائحة التي تقول إن مثل هذه التصرفات التي تثير غصب الجماهير يعاقب عليها اللاعب بالإيقاف مباراتين ودفع غرامة تتجاوز 5 آلاف دولار، وتحديداً 20 ألف ريال سعودي.

الجدل الأكبر قادم.. اختلاف ثقافات

رد رونالدو وتفسيره لتصرفه يثير من المزيد من الجدل الآن، وسوف ترتفع وتيرة هذا الجدل خلال الساعات المقبلة، حيث يبرر البعض ذلك بأنه اختلاف ثقافات بين ملاعب أوروبا والملاعب العربية، وهو الوتر الذي عزف عليه رونالدو جيداً للهروب من العقوبة، فيما يؤكد البعض الآخر أن لاعب كرة القدم يجب أن يخضع لثقافة وتقاليد وآداب المكان الذي يحترف به.

ميسي.. ميسي

يذكر أن رونالدو قام بالحركة المشينة عقب نهاية مواجهة النصر والشباب الأحد الماضي في الدوري السعودي، رداً على هتاف جمهور الشباب "ميسي.. ميسي"، الأمر الذي أثار حفيظة اللاعب البرتغالي،فقام بوضع يده على أذنه طالباً الاستماع لما يقولون، ثم قام بتحريك يده في تصرف وصفه غالبية المتابعين بأنه "مشين".