إيلاف من القاهرة: أصبح في حكم المؤكد إيقاف البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي لمباراتين، وذلك عقاباً له على "الحركة المشينة"، عقب فوز فريقه على الشباب 3 - 2 الأحد ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، وقد تم بالفعل استدعاء رونالدو للحصول على إفادة منه حول الواقعة، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام في الرياض.

هل يلحق بموقعة العين؟

في حال أقرت لجنة الإنضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف رونالدو في مباراتين، وتوقيع غرامة مالية تتجاوز 5 آلاف دولار وفقاً للائحة، فإن البرتغالي سوف يغيب عن مباراة النصر والحزم، وكذلك مباراة فريقه في مواجهة الرائد، وكلاهما في بطولة الدوري وعلى ملعب نادي النصر، ولكنه سوف يلحق بمباراة الفريق النصراوي أمام العين في البطولة الآسيوية، وكذلك سيكون بعدها جاهزاً لملاقاة الأهلي في مباراة مرتقبة على المستويين العربي والسعودي.

ماذا فعل رونالدو؟

عقب اطلاق الحكم صافرة نهاية مباراة النصر أمام الشباب الأحد الماضي في بطولة دوري روشن السعودي، رونالدو إلى مدرجات جماهير الشباب الذين هتفوا باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي طوال المباراة، وقام بوضع يده على اذنه في اشارة إلى عدم تمكنه من سماعهم، قبل أن يقوم بحركة غير اخلاقية بيده اليمنى.

شكوى شبابية

ما فعله رونالدو دفع إدارة نادي الشباب لتقديم شكوى لدى لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي، مما يمهد لخضوع رونالدو لجلسة استماع، وطالب نادي الشباب بتطبيق المادة 57 من لائحة الانضباط.

الائحة تنص على أن أي شخص يقوم بالإساءة تجاه الجمهور، بالفعل أو القول أو الإشارة، خلال أي مباراة، يتم ايقافه مباراتين، ويعاقب بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، أي ما يقرب من (5300 دولار)".

كما تنص المادة انه "يجوز للجنة فرض عقوبات اضافية من بين العقوبات الواردة في المادة 10 من هذه اللائحة".