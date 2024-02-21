الرياض: تأهل نادي النصر السعودي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على نظيره الفيحاء بهدفين نظيفين الأربعاء، في إياب دور الـ16 بالبطولة القارية، وبذلك يلتقي النصر مع نادي العين الإماراتي في ربع النهائي القاري، بعدما تخطى الفريق العيناوي نظيره الأوزبكي ناساف بالفوز عليه 2-1.

بالعودةإلى مباراة النصر والفيحاء، فقد تقدم النجم البرتغالي أوتافيو بالهدف الأول لنادي النصر (17) من عمر اللقاء، عن طريق رأسية لعبها بعد عرضية متقنة من لاعب الوسط عبد الله الخيبري، ليضعها أوتافيو داخل المرمى.

رونالدو والتألق المعتاد

شهدت الدقيقة 37 كرة رأسية من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ارتطمت في القائم الأيمن لحارس مرمى الفيحاء، لتتحول إلى ركلة مرمى، وسجل رونالدو هدفاً (48) بعد تمريرة من مارسيلو بروزوفيتش جعلته منفرداً بحارس الفيحاء، ولكن الحكم رفض احتسابه بداعي التسلل.

وأضاف رونالدو الهدف الثاني لنادي النصر (86) بعد خطأ من جانب حارس الفيحاء، ليستغل النجم البرتغالي هذا الخطأ ويسجل الهدف.

موعد القمة النصراوية العيناوية

المباراة الأولى بين النصر والعين في الدور المقبل للبطولة القارية الآسيوية، سوف تقام 4 مارس المقبل في ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، على أن تقام مباراة الإياب بالسعةدية 11 مارس على ملعب الأول بارك بالرياض.