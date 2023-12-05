كوالالمبور: قدم الدحيل خدمة جليلة لفريق الفيحاء السعودي بعدما حقق الفوز على بيرسبوليس الإيراني (2-1) اليوم الثلاثاء في المباراة التي جمعتهما على استاد ازادي في العاصمة طهران لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم ليكتمل عقد الفرق المتأهلة الى الدور ثمن النهائي.

وتأهل الفريق السعودي بفضل هذه النتيجة كأفضل ثلاثة فرق تحتل المركز الثاني بعد انتصاره (4-1) على باختاكور الاوزبكي في وقت ساق اليوم ايضا.

وسجل شهاب زهادي لبيرسبوليس (7) ومحمد مونتاري للدحيل (9) ومايكل اولونغا (83).

وحقق الدحيل انتصاره الثاني ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، وظل بيرسبوليس برصيد 8 نقاط بعدما تلقى الخسارة الثانية.

الفرق المتأهلة

واكتمل عقد الفرق المتأهلة الى ثمن النهائي من منطقة الغرب وهي العين الإماراتي، ناساف ونافباخور الأوزبكستانيين، الاتحاد والهلال والنصر والفيحاء من السعودية وسيباهان الإيراني.

استهل بيرسبوليس المباراة بضغط هجومي أثمر عن هدف التقدم الذي سجله شهاب زهادي بضربة رأسية بعد كرة عرضية وسط الدفاع فريق الدحيل (7).

ولم يتأخر الدحيل في الرد على الهدف المبكر، بعدما قاد الفريق هجمة سريعة في عمق دفاع بيرسبوليس أنهاها محمد مونتاري بتسديدة ليعيد بها فريقه للمباراة (9).

وحاول الفريق الإيراني أخذ الاسبقية من جديد ليسجل شهاب زهادي هدفا تم الغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد ( في ايه آر )"، وفشلت محاولات الفريقين بعد ذلك لاضافة هدف جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وانطلق الشوط الثاني بنفس وتيرة الأول بمحاولات للطرفين، وكان بيرسبوليس مبادرا بهجمة وكرة عرضية من مهدي ترابي تصدى لها حارس الدحيل (56)، ورد الدحيل بانطلاقة من ابراهيما بامبا الذي مرر لمونتاري ومنه للمعز الذي سدد كرة قوية أبعها الحارس الإيراني (58).

وأضاع جيورجي غفيليسياني ركلة جزاء لبيرسبوليس بعد أن اصطدمت كرته بالعارضة (81)، ليعود الدحيل بعدها ليتقدم بالهدف الثاني عن طريق المهاجم الكيني مايكل اولونغا بعد انطلاقة في الجناح الأيمن (83).

وكان الفيحاء حقق فوزا كبيرا على مضيفه باختاكور الأوزبكي 4-1، في طشقند ضمن الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.

وضمن الفيحاء وصافة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن باختاكور الذي تراجع إلى المركز الثالث، كما ان فوزه أدى حسابياً إلى اقصاء السد القطري وصيف المجموعة الثانية.

الفيحاء يعزز تقدمه

على ملعب باختاكور المركزي بطشقند، قصّ باختاكور شريط الأهداف عندما تلقى هوجيمات إركينوف كرة داخل منطقة الجزاء لعبها لحظة خروج الحارس أحمد الكسار داخل المرمى، رغم محاولات الدفاع لإبعادها (10).

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، أدرك الفيحاء التعادل عندما تابع الزامبي فاشون ساكالا كرة عرضية لعبها برأسه داخل مرمى الحارس البيلاروسي بافل بافليوتشنكو (40).

ومع انطلاقة الشوط الثاني، أضاف الفيحاء هدفه الثاني عندما انطلق سلطان مندش بكرة من العمق ولعبها قوية داخل الشباك (46).

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق، عزّز الفيحاء تقدمه بهدف ثالث عندما انفرد النيجيري هنري أونييكورو ولعب الكرة داخل الشباك (85).

وفي الوقت المحتسب البدل عن ضائع، عمّق الفيحاء الفارق بتسجيل الهدف الرابع، حيث استغل ساكالا هفوة دفاعية ولعب الكرة قوية في سقف المرمى (90+4).

وفي المجموعة عينها، عمّق العين الإماراتي صدارته، محققاً فوزه الخامس في ست مباريات، على أرض أهال التركمانستاني 2-1 في عشق أباد.

وسجل المغربي سفيان رحيمي (13 من ضربة جزاء) والاسرائيلي عمر أتزيلي (32 من ضربة جزاء) هدفي العين، في حين أحرز إيلمان تاغاييف (35) هدف آهال.

النصر دون خسارة

وانهى النصر مشواره في دور المجموعات بدون خسارة اثر تعادله مع مضيفه الاستقلال الطاجيكي 1-1 في دوشانبي في ختام منافسات المجموعة الخامسة.

تقدم الاستقلال بهدف أليشر دزهاليلوف (32) ورد النصر بهدف عبدالرحمن غريب (50). ورفع النصر رصيده إلى 14 نقطة في الصدارة، بينما رفع الاستقلال رصيده إل 3 نقاط في المركز الأخير.

اراح مدرب النصر البرتغالي لويس كاسترو جميع نجوم الصف الاول وعلى راسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو مانيه.

وجاء الشوط الأول متكافئاً بين الفريقين ولاحت فرصة للنصر للتسجيل لكن عبدالرحمن غريب تباطأ في تسديد احدى الكرات لترتطم بالدفاع وتفقد خطورتها (21).

ومن خطأ دفاعي نجح الاستقلال في التسجيل عندما خطف دزهاليلوف الكرة ولعبها ارضية على يسار راغد النجار (32).

ومع انطلاقة الشوط الثاني أدرك النصر التعادل عندما استقبل غريب كرة عرضية لعبها في المرة الأولى وتصدى لها الحارس قبل أن تعود لها ويضعها قوية داخل المرمى (50).

وكاد النصر يضاعف النتيجة عندما صوب غريب كرة من ركلة حرة مباشرة ارتطمت بالدفاع وأخذت طريقها للركنية (53).

وواصل غريب محاولاته وصوب كرة قوية مرت بجانب القائم (57) ومن هجمة منسقة أضاع النصر هدفاً محققاً عندما واجه عبدالمجيد الصليهم المرمى ولعب الكرة بجانب القائم (61).