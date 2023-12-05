الدوحة: تحسّر مدرب السد القطري وسام رزق على اهدار الفوز في الدقائق الأخيرة أمام ضيفه ناساف الأوزبكستاني الإثنين في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، معتبراً ان بلوغ دور الـ16 أصبح صعباً على حامل لقب 1989 و2011.

وكان السدّ يحتاج الى تحقيق نتيجة أفضل من التي سجّلها منافسه الأوزبكستاني ذهاباً (3-1) كي يتقدم عليه أو تحقيق فوز يعزّز فرصة تأهله من مركز الوصافة، لكنه أهدر تقدمه بهدف في الدقيقة 83، قبل ان تنتهي المواجهة بالتعادل 2-2.

ويتأهل الى ربع نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل من المجموعات الخمس (على غرار شرق القارة)، الى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.

وقال رزق لموقع النادي القطري "أنا حزين من نتيجة المباراة ضد ناساف. نلعب من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور الثاني".

أضاف لاعب السد السابق "رغم احتلالنا المركز الثاني في مجموعتنا، اصبحت الأمور صعبة جداً في حسابات التأهل من المركز الثاني".

وضمن ناساف الصدارة وبطاقة التأهل المباشرة (11 نقطة) أمام السد (8)، فيما وجّه الفيصلي الأردني ضربة قاتلة للشارقة الإماراتي وحرمه بطاقة التأهل، بفوزه عليه 2-1 في اللحظات الأخيرة.

ورغم تضاؤل آماله، كان رزق راضياً عن أداء لاعبي السد "لعبنا بروح قتالية عالية لكن أهدرنا الكثير من الفرص".

تابع "هذه كرة القدم. كنا الأكثر خطورة لكننا لم نسجل بما فيه الكفاية".

بدوره، قال حسن الهيدوس قائد السد "للأسف صعّبنا الأمور على انفسنا حيث كان بالامكان الخروج بنقاط اكبر في دور المجموعات لكن لم نوفّق في تحقيق ذلك".

وبحال خروج السد، سيغيب عن الأدوار الاقصائية للمرة الثالثة توالياً.