هانوي: ودّع أوراوا ريد دايموندز الياباني حامل لقب دوري أبطال آسيا في كرة القدم من دور المجموعات لمنطقة الشرق بخسارته أمام مضيفه هانوي أف سي الفيتنامي 1-2 الأربعاء.

واحتاج بطل آسيا ثلاث مرات أعوام 2007 و2017 و2023 للنقاط الثلاث من أجل الحفاظ على آماله ببلوغ الدور التالي، إلا انه فشل في الخروج فائزًا أمام هانوي الذي ودّع بدوره المنافسات.

وحلّ أوراوا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط في المجموعة العاشرة خلف المتصدر بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي (16)، وفشل في العبور كأفضل ثاني المجموعات.

وافتتح هانوي التسجيل في الشوط الثاني عبر فان نام داو (53)، وأدرك أوراوا التعادل بفضل الهولندي براين لينسن (65)، قبل أن يوجه الفريق المضيف الضربة القاضية لحامل اللقب بتسجيل البديل فام تون هاي هدف الفوز من ركلة جزاء (87).

وكان أوراوا أحرز اللقب بفوزه على الهلال السعودي (تعادلا 1-1 ذهاباً وفاز أوراوا 1-0 ذهابا) في أيار/مايو.

قال شوساكو نيشيكاوا حارس مرمى أوراوا "من الصعب جداً تقبّل هذه النتيجة، كنا بحاجة للفوز هذه الأمسية إذا أردنا تكرار انجاز العام الماضي باللقب".

وتابع "أردنا الفوز ومن المحبط أننا لم نتمكن من فعل ذلك للجماهير التي أتت إلى هنا لدعمنا".