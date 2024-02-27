الرياض : أثارت حركة مشينة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضجة كبيرة في السعودية، عقب فوز فريقه النصر على الشباب 3 2 الأحد ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من دوري كرة القدم.

وعقب اطلاق الحكم صافرة النهاية، توجه أفضل لاعب في العالم خمس مرات إلى مدرجات جماهير الشباب الذين هتفوا اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي طوال المباراة. قام بوضع يده على اذنه في اشارة إلى عدم تمكنه من سماعهم، قبل أن يقوم بحركة غير اخلاقية بيده اليمنى، ما دفع إدارة الأخير لتقديم شكوى لدى لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي.

وفيما نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر مطلعة قولها إن "لجنة الانضباط ستخضع رونالدو لجلسة استماع"، طالب نادي الشباب بتطبيق المادة 57 من لائحة الانضباط التي تنص ان "أي شخص يقوم بالاساءة تجاه الجمهور، بالفعل أو القول أو الإشارة، خلال أي مباراة، يتم ايقافه مبارتين، ويعاقب بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال (نحو 5300 دولار)". كما تنص المادة انه "يجوز للجنة فرض عقوبات اضافية من بين العقوبات الواردة في المادة 10 من هذه اللائحة".

وتفاعلت العديد من وسائل الاعلام في اسبانيا التي شهدت منافسة مشتعلة بين نجمي ريال مدريد وبرشلونة على مدار سنوات طويلة، مع هذه الحادثة فكتبت ريليفو "كان رد فعل كريستيانو رونالدو فاحشاً عندما صرخوا في وجهه +ميسي، ميسي+". أما صحيفة موندو ديبورتيفو فوصفت ما حصل بـ "الموقف المستهجن"، فيما كتبت ماركا "رونالدو ينفجر ضد المشجعين الذين يهتفون: "ميسي، ميسي".

وبعد مسيرة مظفرة بالانجازات في اسبانيا وانكلترا وإيطاليا، انتقل رونالدو إلى الدوري السعودي مطلع العام الماضي حيث يتألق ابن الـ 39 عاما بألوان النصر ليحتل هذا الموسم صدارة ترتيب الهدافين برصيد 22 هدفا في 20 مباراة، كما سجل 27 هدفا ومرر 11 كرة حاسمة في 28 مباراة في مختلف المسابقات.

"غير أخلافية"

في وقت يبدو سجل رونالدو خارقاً من ناحية الاحصاءات والارقام (877 هدفاً)، تثير تصرفاته داخل المستطيل الاخضر التساؤلات وتطرح المشاكل.

ليست المرة الاولى التي يكون فيها رونالدو طرفا في احداث مماثلة، اذ في التاسع من شباط/فبراير وبعد خسارة النصر أمام الهلال 0 2، ألقى مشجعو الاخير الذي يدافع عن الوانه البرازيلي نيمار قميص الفريق على الأرض، فالتقطه البرتغالي ووضعه داخل سرواله ثم عمد إلى رميه نحو المدرجات اثناء عودته إلى غرفة تبديل الملابس.

وفي عدة مناسبات، غادر الملعب غاضبا، كما كانت الحال العام الماضي عندما ركل زجاجة ماء وقام بإيماءات غير اخلاقية بعد الهزيمة أمام الاتحاد. كما طلب من أحد المنافسين إغلاق فمه خلال مباراة ضد الفيحاء.

وكتب النجم التاريخي لفريق النصر فهد الهريفي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) "لكل من سألني عن حركة رونالدو ضد جمهور نادي الشباب أراها مرفوضه تماماً وغير مقبولة مهما كانت الاسباب".

بينما رأى فيصل أبوثنين نجم الهلال السابق ان "رونالدو تجاوز حدود الأدب، وتصرف تصرفات قليلة أدب! علينا أن ننتصر للأخلاق قبل أن ننتصر للألوان".