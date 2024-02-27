الرياض : على وقع إيماءات مسيئة لنجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو تجاه جماهير الشباب، بقي الهلال عنوان التألق في الدوري السعودي لكرة القدم، فواصل تمسكه بفارق النقاط السبع عن أقرب ملاحقيه، محققاً الفوز الرابع عشر توالياً للمرة الأولى في تاريخ الدوري.

وقاد رونالدو، المهدّد بالايقاف، النصر للفوز على الشباب الأحد، بتسجيله هدفاً من أصل ثلاثة، أبعده بصدارة ترتيب الهدافين (22) عن ملاحقه الهلالي الصربي ألكسندر ميتروفيتش (19)، رافعاً رصيده إلى 877 هدفًا في مسيرته الزاخرة، فيما اقتنص الاتحاد خامس الترتيب، بقيادة نجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله، فوزاً متأخراً على الوحدة، قبل لقائه المرتقب مع "الزعيم" في قمة الجولة المقبلة.

غياب ميتروفيتش

ورغم تأكيد مدربه الانكليزي ستيفن جيرارد أن "الاتفاق تطوّر، وحصلنا على فرص لم نستغل أياً منها"، بسط الهلال هيمنته الإثنين مكتفياً بثنائية الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (39) وسالم الدوسري (45+5)، ليحقق فوزه الـ23 في مختلف المسابقات ويرفع رصيده إلى 59 نقطة من 21 مباراة، مقابل 52 للنصر و43 للأهلي.

لكن الفوز الهلالي تعكّر بنيل ميتروفيتش إنذارًا متراكمًا سيغيبه عن قمة "العميد"، الأمر الذي قلّل من أهميته مدرّبه البرتغالي جورجي جيزوس "نعرف قيمة وتأثير ميتروفيتش، لكن لدينا لحمة قوية قادرة على تعويض أي غياب".

تابع "أرى أن هذه المجموعة قادرة على تجاوز أكبر المصاعب، ورغم افتقاد جهود نجم كبير مثل (البرازيلي) نيمار بداعي الإصابة، فإن الفريق لم يهتز".

وسيواجه الهلال منافسه الاتحاد في الأول من آذار/مارس المقبل في الدوري، قبل أن يلتقيه مجدداً في الخامس والثاني عشر من الشهر نفسه في الرياض وجدة توالياً ضمن ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

أزمة إيماءات رونالدو

وطغت إيماءات رونالدو (39 عاماً) على فوز النصر الصعب أمام الشباب (3 2)، في مباراة حالف التألق فيها أفضل لاعب في العالم خمس مرات الذي افتتح التسجيل والبرازيلي أندرسون تاليسكا (هدفان).

لكن الـ"دون" قام بحركة مشينة أمام جماهير الشباب، ما دفع إدارة الأخير لتقديم شكوى لدى لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي.

وفي وصفها لإيماءات نجم ريال مدريد الإسباني السابق، كتبت صحيفة ماركا الإسبانية: "رونالدو ينفجر ضد المشجعين الذين يهتفون: "ميسي، ميسي".

وكتب النجم التاريخي لفريق النصر فهد الهريفي على منصة "إكس": "لكل من سألني عن حركة رونالدو ضد جمهور نادي الشباب أراها مرفوضه تماماً وغير مقبولة مهما كانت الاسباب".

بينما كتب فيصل أبوثنين، نجم الهلال السابق "رونالدو تجاوز حدود الأدب، وتصرف تصرفات قليلة أدب! علينا أن ننتصر للأخلاق قبل أن ننتصر للألوان".

وفيما نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر مطلعة قولها إن "لجنة الانضباط ستخضع رونالدو لجلسة استماع"، طالب نادي الشباب بتطبيق المادة 57 من لائحة الانضباط التي تنص ان "أي شخص يقوم بالاساءة تجاه الجمهور، بالفعل أو القول أو الإشارة، خلال أي مباراة، يتم ايقافه مبارتين، ويعاقب بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال (نحو 5300 دولار)". كما تنص المادة انه "يجوز للجنة فرض عقوبات اضافية من بين العقوبات الواردة في المادة 10 من هذه اللائحة".

وتُعدّ هذه الحادثة الثانية لرونالدو خلال أيام بعدما خرج عن النص ضد الهلال بكأس موسم الرياض، ردا على جماهير الزعيم التي ألقت عليه أوشحة النادي الأزرق أثناء خروجه من الملعب.

ليلة حمد الله

ولازم النحس النجم الفرنسي كريم بنزيمة بإهداره ركلة جزاء وإلغاء هدفين، لكن زميله المغربي عبد الرزاق حمد الله تكفّل في قيادة الاتحاد، بعشرة لاعبين، للفوز على الوحدة 2 1 في دربي المنطقة الغربية، بتسجيله هدفين متأخرين، أنعشا آمال جماهيره التي اكتظت بحوالي 38 ألف متفرج، قبل مواجهة الهلال.

وكان لافتا، بعد نهاية المباراة التي شهدت طرد لاعب الاتحاد سعد الموسى (90)، إشارة مدرب الوحدة اليوناني يوريوس دونيس إلى "الوضع المادي السيئ في نادي الوحدة".

قال المدرب الأسبق لنادي باناثينايكوس اليوناني "لا يوجد رواتب. أول رواتب حصلنا عليها كانت في تشرين الثاني/نوفمبر، وإلى الآن لا نحصل على رواتب. لا يوجد مكافآت، ولا منشأة أو أدوات لتحسين الفريق".

فيرمينو سعيد بالعودة

تحت أنظار المدير الفني للمنتخب السعودي روبرتو مانشيني، عوّض الأهلي، بقيادة نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو، خسارته أمام الأخدود في الجولة الماضية، مستعيداً توازنه بـ"ريمونتادا" مثيرة على حساب الطائي (4 1)، ليعزّز موقعه ثالثاً.

وقاد الثنائي فيرمينيو والجزائري رياض محرز، "القلعة" إلى تعويض التأخر بهدف مهاري رائع حمل توقيع الغاني برنارد منساه، إذ أدرك فيرمينو التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت الضائع للشوط الأول، قبل أن يحسم مع زملائه المباراة في الشوط الثاني.