إيلاف من الرياض: قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم الخميس، إيقاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، مباراة واحدة بسبب الحركة التي قام بها أمام جماهيرنادي الشباب خلال مباراة في الدوري السعودي، وهي الحركة التي وصفها الجمهور والإعلام بـ"المشينة".

بيان رسمي

وأكد الاتحاد السعودي، في بيان رسمي الخميس، قبول شكوى نادي الشباب ضد رونالدو بعدما ثبت أن النجم البرتغالي خالف المادة رقم (1-57) من لائحة لجنة الانضباط، بالتصرف الذي أتى به خلال مباراة فريقه النصر أمام نادي الشباب.

أضاف البيان أنه تقرر إيقاف رونالدو مباراة واحدة في جميع المسابقات الرسمية، التي يحق له المشاركة فيها مع إلزام اللاعب بسداد غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لخزينة اتحاد الكرة السعودي،وإلزامه بسداد 20 ألف ريال سعودي لنادي الشباب تمثل تكاليف رسوم تقديم الشكوى، أي أن مجموع الغرامة يساوي 8 آلاف دولار.

ليست مشينة

وكان رونالدو أكد للجنة الانضباط بأنه يحترم جميع الأندية،مشيراً إلى أن الحركة التي قام بها خلال احتفاله بفوز فريقه ليست مشينة وأنها تعبر عن القوة والانتصار وهي حركة معتادة في أوروبا.

وبهذه العقوبة سوف يغيب رونالدو عن مباراة فريق النصر أمام الحزم الخميس ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي، مما يعني أنه سيكون متاحاً للمشاركة أمام نادي العين في دوري أبطال آسيا.