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سان فرانسيسكو: أعلن إيلون ماسك الإثنين أنّ الحسابات غير النشطة في تويتر منذ سنوات ستُلغى من المنصة، في أحدث قرار له يرمي إلى تعزيز نشاط الشبكة الاجتماعية.

وغرّد مالك تويتر عبر صفحته "سنزيل الحسابات التي لم تكن نشطة بتاتاً منذ سنوات، لذلك ستلاحظون أنّ عدد متابعيكم سينخفض".

ومنذ استحواذه على المنصة لقاء 44 مليار دولار نهاية تشرين الاول/أكتوبر، أطلق ماسك تغييرات كبيرة في تويتر من خلال صرفه عدداً كبيراً من الموظفين واتخاذه قرارات استفزازية وإحداثه تغييرات فوضوية.

وفيما توقف عدد من المعلنين عن التعامل مع موقع تويتر والتطبيق الخاص به، لا يبدو أن صيغة الاشتراك المدفوع الجديدة "تويتر بلو" ستعوّض الخسائر، بحسب محللين.

إلا أن رئيس شركتَي "تسلا" و"سبايس اكس" يواصل إحداث تغييرات جذرية في تويتر، مدفوعاً بعودة عدد كبير من محبّيه إلى المنصة.



استطلاع

وفي استطلاع للرأي أطلقه الأحد، وجه سؤالاً إلى مستخدمي تويتر "نعمل جاهدين لجعل المنصة ممتعة بقدر الإمكان... كيف تقارنوها بما كانت عليه قبل ستة أشهر؟".

وأتت النتيجة بأنّ حوالى 46 % من أصل 1,5 مليون مشارك في الاستطلاع أجابوا بـ"أفضل" و38 % صوّتوا لخيار "أسوأ".

وتشير شركة "إنسايدر إنتلدجنس" للأبحاث إلى انّ عائدات تويتر ستنخفض بنسبة 28 % هذا العام لأنّ "المعلنين لا يثقون بماسك".

وفي مقابلة مع "بي بي سي"، أكد ماسك عكس ذلك، لافتاً إلى أنّ الشركة لاحظت عودة المعلنين وكانت "تقريباً عند نقطة التعادل".