العلا: يَعِد مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء زوّاره برحلة غامرة إلى عالم من التأملات اللامتناهية عبر تركيب فني مبهر للفنانة اليابانية الشهيرة يايوي كوساما يحمل اسم "بريليانس أوف ذي سولز 2014".



وهو يجسد جزءًا من سلسلة "غرفة مرآة اللانهاية" التي تقدمها الفنانة تعبيرًا عن المشهد الفني المزدهر في المملكة العربية السعودية، وسيعُرَض في الفترة من 19 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري حتى 4 نوفمبر(تشرين الثاني) 2023 في قلب مدينة العلا التاريخية.

تجربة فريدة

سيجد جمهور "بريليانس أوف ذي سولز" أنفسهم ضمن رحلة تستكشف رؤية يايوي كوساما الاستثنائية للتأملات التي لا نهاية لها، والتي تشكّل فرصة حصرية للزوار للاندماج في تجربة حسية ساحرة داخل غرفة المرايا اللامتناهية، التي تعدّ شهادة على التزام مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء بتقديم تجارب فريدة وتحويلية حول الصحّة والفنّ والثقافة والموسيقى.

"بريليانس أوف ذي سولز"

عند دخول المعرض، سيكتشف الزوار مساحة صغيرة خادعة ذات أسطح عاكسة ومياه تحيط بالمنصة المركزية، وعندما يُغلق الباب خلفهم، يتلاشى العالم العادي ويغلّفهم عالم من العجائب الساحرة.

تُعلَّق مجالات الضوء متعددة الألوان على ارتفاعات وفواصل مختلفة من السقف، ما يستحضر صور الأجرام السماوية والنجوم والكواكب والمجرات، فيُنقَل المُشاهِد إلى بُعد أثيري لا حدود له حيث تندمج حدود المكان والزمان وتصبح غير واضحة الملامح.

وتعدّ "بريليانس أوف ذي سول" تحفةً فنية خلابة وموقعاً مثالياً لالتقاط صور مذهلة.

تمّ تصميم التركيب بأسلوب يتناغم مع البيئة الطبيعية المحيطة بالعلا، وهو ينسجم بسلاسة مع المناظر الطبيعية الصخرية الأصيلة. وتتجسّد عبقرية كوساما في قدرتها على تحويل مساحة ضيقة إلى عالم لا نهائي من التعبير الفني.

نبذة

من هي يايوي كوساما؟

يعكس التركيب الفني أسلوب الفنانة الشهيرة التي ولدت في ماتسوموتو باليابان عام 1929.

وهي فنانة معروفة عالميًا بإبداعاتها متعددة الأشكال التي تشمل التركيب والرسم والنحت وتصميم الأزياء والأدب.

استقرت كوساما في طوكيو منذ سبعينيات القرن الماضي، ولاتزال أعمالها الإبداعية تحظى بإشادة دولية وجمهور واسع. فهي تعدّ واحدة من أبرز فناني اليابان المعاصرين والأكثر تأثيراً.

بلغت "كوساما" من العمر 90 عامًا. وتشمل أعمالها المتنوعة النحت وفن التركيب والرسم والأفلام وفن الأداء والأدب والأزياء.

ويشمل الفن المفاهيمي الذي تقدمه الحركات الفنية المختلفة، بما في ذلك الحركة النسائية والبساطة والسريالية والفن الخام وفن البوب والفن التجريدي.

عن لحظات العلا

تضم فعاليات لحظات العُلا أربعة مهرجانات جديدة ومجموعة متنوعة من الفعاليات.

انطلقت العلامة في نهاية عام 2021 وقدمت أربعة مهرجانات جديدة للاحتفال بتاريخ العُلا وبالثقافات المحلية والدولية.

وتشكل العُلا مكانًا مثاليًا للاحتفالات الاجتماعية والفعاليات الثقافية، نظرًا لحضارتها العريقة وتاريخها الغني الذي احتضن الممالك القديمة على مرّ 7,000 سنة.

كانت المهرجانات الأربعة التي تم تقديمها في النسخة الأولى من تقويم فعاليات لحظات العُلا هي: مهرجان شتاء طنطورة، والذي عاد ليحتفي بالتراث والثقافة والموسيقى، بالإضافة إلى مهرجان سماء العُلا ومهرجان فنون العُلا ومهرجان العُلا للاستجمام والاسترخاء.

وتقدم المهرجانات المختلفة العديد من التجارب التي تركز على الفنون والثقافة والموسيقى والطبيعة والاستجمام والفروسية والطعام وعلم الفلك، وكلها تحتفل بثقافة وتاريخ وإرث العُلا والحضارات التي كانت تسكن في العُلا.

وتنظم لحظات العُلا 2023/24 خمسة مهرجانات أساسية وعدة فعاليات احتفالية، منها مهرجان شتاء طنطورة ومهرجان العُلا للاستجمام والاسترخاء ومهرجان فنون العُلا ومهرجان سماء العُلا، إلى جانب فعالية أَزِمُث، وبطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء وكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل، وكأس العلا للهجن، ومهرجان الممالك القديمة.

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