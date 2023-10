باريس: في حدث منتظر منذ فترة طويلة، تصدر فرقة "رولينغ ستونز" الجمعة "Hackney Diamonds" ("هاكني دايمندز") وهو أول ألبوم مسجل لها في الاستوديو يحتوي على أغنيات أصلية منذ 2005 بتوقيع نجوم مثل ليدي غاغا وبول مكارتني وستيفي ووندر.

متى كان آخر ألبوم باغان أصلية لهذه الفرقة الأسطورية التي ظهرت قبل 61 عاما؟ يجب العودة الى عام 1978 مع "Some Girls" ("سام غيرلز") والكلاسيكي "Beast Of Burden" ("بيست أوف بيردن").

يقول فيليب مانوفر ناقد موسيقى الروك الفرنسي والمتابع لشؤون الفرقة البريطانية الشهيرة "منذ +سام غيرلز+، أصدرت فرقة +ستونز+ ألبومات بشكل سريع بعض الشيء".

الألبوم الجديد هو الرابع والعشرون في الاستديو، والأول مع أغان أصلية منذ 18 عاما لكن لا يبلغ مستوى Beggars Banquet ("بِغارز بانكت") عام 1968 وLet it Bleed ("لِت إت بليد") سنة 1969 وExile On Main St ("إكزايل أون مين ستريت") في 1972.

ويتألف هذا الألبوم من 12 أغنية، بحسب ميك جاغر، بينها أغنية منفردة ستُطرح أولاً بعنوان Angry ("أنغري").

الحدث البارز الجمعة أيضا هو قيام بول مكارتني، أحد أعمدة فريق البيتلز، بعزف الباس لأول مرة مع فرقة ستونز في أغنية Bite My Head Off ("بات ما هيد أوف"). سيضع أوتارا أقوى على هذه المقطوعة التي قدمها ميك جاغر بسرعة على أنها "بانك" خلال نشرة "فرانس 2" التلفزيونية.

ما عرف بالتنافس بين رولينغ ستونز وبيتلز - وهي ضربة تسويق- لم يكن موجودا على الإطلاق. قدم بول مكارتني وجون لينون أغنية فرقة ستونز We Love You ("وي لاف يو") عام 1967. وأكد جاغر (80 عاما) في حديثه مع فرانس 2 "بول وأنا كنا دائما صديقين".

وقال كيث ريتشاردز، البالغ من العمر 79 عاما، لصحيفة تلغراف البريطانية "اذا كان بامكانك اضافة احد أعضاء فريق البيتلز إلى أغنيتك، فيجب القيام بذلك" مضيفا "لقد كنا على الدوام أعز الاصدقاء".

يمكن سماع مساهمة مكارتني، وكذلك صوت ليدي غاغا في أغنية Sweet Sounds Of Heaven ("سويت ساوندس أوف هيفن") المستوحاة من الإنجيل، رغم انه يجب عدم القيام بمقارنة متسرعة مع مغنية السول ميري كلايتون التي شاركت في المقطوعة الرائعة Gimme Shelter ("غيمّي شِلتر") عام 1969.

لكن وجود أغنية "سويت ساوندس أوف هيفن" لستيفي ووندر ضمن الموسيقى يترك شكوكا، تماما مثل عزف إلتون جون على البيانو في أغنية Get Close (يمكن سماع اكثر عازف الساكسفون جيمس كينغ، وهو موسيقي أقل شهرة). تكون لمسة السير إلتون مسموعة أكثر في برنامج Live By The Sword ("لايف باي ذي سوورد").

لماذا قام نجوم مثل جاغر وريتشاردز، رواد فريق رولينغ ستونز باستدعاء مشاهير آخرين؟ يقول فيليب مانوفر "إنها طريقة لإعادة التواصل مع "مجموعة موسيقيين موجودة في ألبومات ستونز العظيمة".

رصدت أيضا لمسة المنتج أندرو وات (جاستن بيبر، دوا ليبا، وغيرهما)، الذي استدعى أسماء رفيعة المستوى مثل داف ماكاغان (غانز إن روزس) أو تشاد سميث (رد هوت تشيلي بيبرز).

يلعب جاغر وريتشاردز وحدهما أغنية "رولينغ ستون بلوز" في ختام الألبوم والتي تستعيد "رولين ستون" (1950) لمادي ووترز. مثل العودة إلى الأصول، عندما قام هؤلاء الموسيقيون المتدربون بالتأليف معًا في مطبخ شقتهم الأولى المتهالكة في لندن في 102 إديث غروف.

لكن ما يثير تأثر وحزن الجماهير، هو اغنيتا Mess It Up ("مٍس إت آبّ") و"لايف باي ذي سوورد"، المقطوعتان المكتوبتان في عام 2019، بمشاركة تشارلي واتس، عازف الدرامز التاريخي لفرقة ستونز والذي توفي في 2021 عن 80 عاما. على أجزاء الدرامز الاخرى هناك ستيف جوردان.

وقال ريتشاردز في برنامج "ذي هاورد ستيرن شو" في الولايات المتحدة "عندما أخرج من غرفتي، أول ما أراه هو صورة تشارلي في درج منزلي، أحييه دائما في الطريق".

بغض النظر عن كيفية استقبال الجمهور لهذا الألبوم، فإن طول عمر أعضاء الفرقة يدخلهم التاريخ. ويخلص فيليب مانوفر الى القول "منذ أن كنت صغيرا، أعيش في عالم فيه الشمس والقمر ورولينغ ستونز".