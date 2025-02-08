إيلاف من واشنطن: أقام سوريون أميركيون "عرضة شامية" داخل الكونغرس الأميركي للنائب الجمهوري جو ويلسون الذي دعم الثورة السورية التي أطاحت بالرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي.

وجاءت الاحتفالية بالنائب ويلسون خلال مؤتمر "حقبة سوريا الجديدة" الذي نظم في إحدى قاعات الكونغرس الأميركي لمناقشة الشأن السوري بعد سقوط الأسد بمشاركة العشرات من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة.

وظهر ويلسون في مقاطع فيديو محمولا على الأكتاف أثناء ترديد السوريين الحاضرين للهتاف الذي انتشر بشكل كبير بعد سقوط الأسد "ارفع راسك فوق أنت سوري حر" والذي غناه الفنان السوري أحمد القسيم والنجمة السورية أصالة نصري.

وبعد ذلك تم توشيح ويلسون بالعلم السوري الجديد، وأقيمت له "عراضة شامية" داخل القاعة حتى وصوله إلى المنصة الرئيسية.

ونشر الدكتور بكر غبيس، أحد المشاركين في المؤتمر مقطع فيديو للعراضة قائلا: "أحلى عراضة سورية شامية داخل الكونغرس لأحد الداعمين الأساسيين لتحرر سوريا النائب جو ويلسون على هامش مؤتمر حقبة سوريا الجديدة."

كما نشر النائب جو ويلسون عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو لـ "العرضة الشامية" مع تعليق قال فيه: "ممتن لتشريفي من قبل السوريين الأميركيين الوطنيين اليوم. ارفع راسك فوق أنت سوري حر."

والعرضة الشامية هي احتفالية شهيرة في الأعراس الدمشقية، يردد فيها شخص هتافات شعبية ويردد الآخرون ما يقوله.

وكانت هذه العرضة الشامية حاضرة لدى استقبال العديد من المشاهير السوريين الذي عادوا إلى بلادهم بعد سقوط الأسد مثل جمال سليمان وسامر المصري.



