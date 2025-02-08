أتمّت إسرائيل وحماس، السبت، تنفيذ الدفعة الخامسة من عمليات تبادل الرهائن والمعتقلين، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.

وقد أفرجت مصلحة السجون الإسرائيلية عن 183 سجيناً طِبقاً للاتفاق، فيما أطلقت حماس سراح 3 رجال كانوا قد احتجزوا منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أن 183 سجيناً فلسطينياً، من بينهم 72 من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية و111 سجيناً من غزة، سيتم الإفراج عنهم اليوم السبت.

ومن بين المفرج عنهم 18 سجيناً محكومين بالسجن المؤبد (17 ينتمون لحركة فتح، وواحد لحماس)، و54 سجيناً من الأحكام العالية، و111 سجيناً من قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومن أبرز الفلسطينيين المفرج عنهم إياد أبو شخيدم، قائد كتائب القسام في جنوبي الضفة الغربية، الذي اعتقل في نوفمبر/تشرين الثاني 2004.

وجرى نقل نزلاء من سجن عوفر إلى القدس الشرقية، بينما جرى نقل نزلاء من سجن النقب الصحراوي إلى كرم أبو سالم.

وفي الطرف المقابل، جرى تسليم الرهائن الإسرائيليين الثلاث، إيلي شرابي وأوهاد بن عامي وأور ليفي، على منصة جرى تجهيزها لتوقيع بعض الوثائق بين حماس والصليب الأحمر.

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وصعد مقاتلو حماس على المنصة مع الرهائن الذين يرتدون قمصاناً وسراويل بنية اللون، برفقة اثنين من مقاتلي حماس مع كل رهينة.

وأمسك المقاتلون الرهائن من أذرعهم وقادوهم إلى المنصة، حاملين على ما يبدو أنها شهادات إطلاق سراحهم.

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تقوم بتسهيل عمليات تبادل الرهائن والمعتقلين بين إسرائيل وحماس بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، السبت، جميع الأطراف إلى إجراء عمليات التبادل المقبلة في شكل "غير علني".

وقالت اللجنة في بيان بعد إتمام عملية التبادل الخامسة إنها "تشعر بقلق متزايد بشأن الظروف المحيطة بعمليات الإفراج".

وأضافت "نحض جميع الأطراف، بمن فيهم الوسطاء، على تحمل المسؤولية لضمان أن تكون العمليات المقبلة غير علنية من أجل حفظ خصوصية الأشخاص وكرامتهم".

"صور مزعجة"

وانتقد منتدى عائلات الرهائن والمفقودين الإسرائيلي "الصور المزعجة" لإطلاق سراح أوهاد وإيلي وأور، مشيراً إلى أنها "تعد دليلاً صارخاً ومؤلماً آخر على أنه لا يوجد وقت نضيعه بشأن الرهائن".

وأضافت المجموعة في بيان صحفي: "يجب علينا إطلاق سراحهم جميعاً، حتى آخر رهينة".

فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تتجاهل مشهد الرهائن الثلاثة وهم في حالة ضعف أثناء اقتيادهم إلى منصة في غزة، وإجبارهم على ما يبدو أنها مقابلة مرتبة مع مسلحين من حركة حماس قبل إطلاق سراحهم السبت.

وأضاف في بيان: "لن نتجاهل المشاهد الصادمة التي رأيناها اليوم".

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عبر منشور له على موقع إكس أن الصور التي تُبث لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة، تشير إلى أن "المجتمع الدولي (رقص) بأسره على أنغام الدعاية الزائفة، التي تروج لما يُسمى بالتجويع في قطاع غزة" على مدار عام بأكمله، بحسب قوله.

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وأضاف أن "الصور لا تكذب، حيث يظهر عناصر (حركة) حماس وسكان غزة في حالة جيدة، بينما يبدو أن الرهائن الإسرائيليين هم من الناجين من المحرقة"، على حد تعبيره.

وفي حديثها لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت إيلا بن عامي، ابنة الرهينة الإسرائيلي المفرج عنه، أوهاد بن عامي، إنها لم تتعرف على والدها فور إطلاق سراحه، في إشارة منها إلى الحالة الصحية التي بدا عليها والدها.

وأوضحت: "لم أتعرّف عليه تقريباً. تطلب الأمر لحظة لأدرك أنه والدي"، مضيفةً: "أنا متأكدة أننا سنتجاوز ذلك بسرعة، كل ما أريده هو أن أحتضنه".

وتابعت: "لقد عاد على قدميه. عاد وهو على قيد الحياة. لقد لوح بيده، إنه قوي. لقد نجا!"

من جهته، قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن الحركة أرادت إرسال رسائل من خلال مراسم تسليم الرهائن الإسرائيليين اليوم بأنها هي والشعب الفلسطيني "من يرسمون معالم اليوم التالي للحرب وليس أي قوة خارجية".

وأضاف: "نحن اليوم أمام محطة جديدة من إنجازات الشعب الفلسطيني في إجبار الاحتلال على مواصلة عمليات إطلاق سراح أسرانا الأبطال وكسر الخطوط الحمراء التي وضعها لنفسه".

إسرائيل ترسل وفداً للتفاوض في الدوحة لاستكمال اتفاق إطلاق سراح الرهائن

ومن المرجح أن يتوجه فريق التفاوض الإسرائيلي إلى الدوحة السبت لمناقشة استمرار اتفاق إطلاق سراح الرهائن مع حركة حماس، بحسب ما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن عضو في وفد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ومن المقرر أن يضم الوفد فريقاً من المسؤولين التقنيين، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل للمرحلة الثانية من الاتفاق.

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وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فقد تم إبلاغ عائلات الرهائن بأن نتنياهو وجه بإرسال الوفد التفاوضي إلى الدوحة، بعد استكمال المرحلة الأولى من عملية التسليم.

تأتي هذه التطورات في أعقاب انطلاق المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في الدوحة مطلع الأسبوع، بالتزامن مع محادثات أجراها نتنياهو في واشنطن مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لبحث سبل الدفع بالاتفاق قُدماً.