إيلاف من الرباط:أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية،الأحد،عن البدء في استقبال طلبات الترّشح والترشيح للدورة الثالثة لجائزة غسان كنفاني للرواية العربية للعام 2024.

وأوضحت الوزارة الفلسطينية أن استقبال الطلبات سيتواصل إلى غاية أول مايو المقبل. فيما يشترط في الإنتاج المقدم للحصول على الجائزة أن يكون العمل المرشح للجائزة مكتوبا بالعربية،وأن يكون مطبوعًا ومنشورًا، وأن يتسّم فيه التميز والتجديد، وأن لا يكون إنتاجه قد حصل على درجة علمية، وأن لا يكون قد مر على صدور الرواية المرشحة أكثر من 3 سنوات (2022 – 2023 – 2024) منذ تاريخ الترشيح على الجائزة، وألا تكون مقدمة لجائزة أخرى أو حاصلة على جائزة من قبل، وأن لا يكون العمل المرشح قد نال جائزة من أي جهة ثقافية على العمل ذاته.

وشددت الوزارة الفلسطينية على أنه "يحق للجنة التحكيم حجب الجائزة إذا لم تستجب الأعمال المقدمة للمستوى المطلوب".

وأشارت الوزارة الفلسطينية إلى أنه يحق الترشيح لدور النشر والهيئات الثقافية والنقابات والاتحادات والروابط والجمعيات الثقافية والأفراد.

ويتم الإعلان عن القائمة القصيرة في شهر يونيو المقبل، على أن يتم الإعلان عن الفائز الأول من قبل وزير الثقافة ولجنة التحكيم الخاصة بالجائزة في الثامن من يوليو المقبل.