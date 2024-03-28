إيلاف من الرباط : تم اختيار رواية "سيرة الرماد" للكاتبة والفاعلة الحقوقية المغربية خديجة مروازي ،التي صدرت أخيرا ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية بالولايات المتحدة، ضمن قائمة الأعمال الروائية المرشحة للجائزة السنوية التي يرعاها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتتضمن القائمة القصيرة لهذه الجائزة ، 10 أعمال سردية، ما بين روايات ومجموعات قصصية.وتمنح الجائزة للأعمال الروائية المترجمة الصادرة بالبلدان التي يتوفر فيها هذا البنك على مشاريع، وتبلغ قيمة هذه الجائزة 20 ألف يورو .

وتترأس لجنة تحكيم الجائزة في دورتها الحالية مايا جاكي، وعضوية مورين فريلي وفيليب صاند.

وتستعيد مروازي في عملها الروائي المترجم، تحت عنوان (History of Ash)، وهو من ترجمة إلكسندر إلنسن، محكيات متشابكة، بالخصوص عذابات ذاتها المناضلة، في تصادمها الأزلي مع الحقائق والأوهام؛ كما تسترجع فيها الفضاءات الأليفة التي شكلت مهبط جميع الأحلام اليائسة والخلاقة.

وحظيت الرواية بمواكبة أدبية نقدية واسعة، منذ صدور نسختها باللغة العربية، سنة 2000، عن دار النشر "إفريقيا الشرق"، في 190 صفحة من الحجم المتوسط.

ويجد القارئ في هذا العمل الروائي، حسب بعض النقاد، بناء سردياً مركباً تنبسط فيه المسارات الفردية أمام الشخوص، ثم لا تلبث أن تتعقد فتتفارق أمام حقائق الحياة، إلى أن تنكشف الاختيارات الرامزة إلى الحرية والانطلاق.

وفي المقابل، هناك من رأى أن الكاتبة بحثت في روايتها عن الخلاص، الذي لن يتحقق إلا في المعاناة ومراجعة الذات وسقوط الأوهام وانفلات اليقين وجفاف لذائذ الحب.