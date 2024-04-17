إيلاف من الرباط:أعلنت هيئة الأفلام السعودية عن إطلاق فعاليات"ليالي الفيلم السعودي" في دورتها الثانية،في خمس دول حول العالم.

وستبدأ هذه الجولة العالمية،بحسب بيان تلقت"إيلاف المغرب"نسخة منه،من المغرب،من خلال تقديم عروض سينمائية في مدينتي الدار البيضاء والرباط، ما بين 23 و26 أبريل الجاري،في سينما ميغاراما.

وأوضح البيان أنه سيتم خلال فعاليات "ليالي الفيلم السعودي" عرض مجموعة مختارة من الأفلام الطويلة والقصيرة،إلى جانب عقد لقاءات وجلسات نقاش مفتوحة على شكل أسئلة وأجوبة مع فرق الأفلام المعروضة.

وأضاف البيان أن اللقاءات تمثل "فرصة من أجل خلق لقاء غني مع السينمائيين والأكاديميين والطلاب والنقاد، كل هذا في جو ودي حيث يمكن للجمهور اكتشاف العروض الأولية للفن السعودي السابع،وهي الأعمال التي تنافست في العديد من المهرجانات الإقليمية والدولية".

ونقل البيان عن عبد الله بن ناصر القحطاني، المدير العام لهيئة الأفلام السعودية،قوله: "تعكس فعاليات ليالي الفيلم السعودي التزامنابتعزيز الثقافة السينمائية في المملكة، وتسليط الضوء على الإمكانات الواعدة للأفلام السعودية في جذب الجماهير العالمية. هذه السنة، نسعى إلى توسيع دائرة تأثير الحدث السينمائي،من خلال تقديمه في دول أخرى حول العالم،بهدف دعم المواهب المحلية وزيادة مكانة الإنتاج السينمائي السعودي على الصعيد الدولي".

واختارت لجنة الاختيار المؤلفة من اثنين من الناقدين السينمائيين المغاربة،هما بلال مرميد وسعيد المزواري،مجموعة من أفضل الإنتاجات السعودية.

ونقل البيان عن المزواري قوله إن الإنتاج السعودي المعاصر عرف "نموا ملحوظا وحيوية ملموسة"،وأن الأفلام التي سيتم عرضها "تعطي لمحة عن الحيوية الموضوعية وإبداع للمخرجين الشباب لتمثيل تحديات المجتمع المتجدد".

وسيمكن البرنامج عشاق السينما المغاربة من اكتشاف فيلمين روائيين: "الهامور ح.ع" لعبد العلا القرشي الذي سيحضر بهذه المناسبة؛ و"هجان" للمخرج أبو بكر شوقي، الذي ستمثله الممثلة الرئيسية الشيماء طيب.

كما سيشمل البرنامج عرض 3 أفلام قصيرة هي "أنا وأيدروس "لسارة الغنيم ، و"رقم هاتف قديم" لعلي سعيد،حيث سيكون المخرجان حاضرين في العروض،بينما ستمثل الممثلة عائشة الرفاعي فيلم "شريط فيديو تبدل" لمها الساعاتي، لـ"يكون هذا الاختيار بلا شك عرضًا رائعًا للأعمال الأخيرة للمخرجين السعوديين الشباب، الذين نال بعضهم جوائز مهمة في عدد من المهرجانات الدولية".

وبعد المغرب، ستنتقل الجولة إلى أستراليا، ثم الصين والهند، لتختتم في المكسيك خلال شهر يناير 2025؛ وتشهد عرض أزيد من 20 فيلما سعوديا.

وكانت الدورة الأولى من "ليالي الفيلم السعودي" قد جرت في فرنسا، حيث تم عرض 5 أفلام سعودية في 4 مدن فرنسية.

وتسعى هيئة الأفلام السعودي، من خلال هذا الحدث الفني، إلى "تسليط الضوء على الإنتاج السينمائي المتنوع في المملكة ودعم صناع الأفلام السعوديين الشباب، وتمكينهم من الوصول إلى جمهور دولي متنوع، وإقامة علاقات متينة في ساحة السينما العالمية لتبادل الخبرات والمعرفة".