إيلاف من لندن: فر سيغموند فرويد من فيينا بعد أن ضمت ألمانيا النمسا عام 1938، ويشهد شهر حزيران (يونيو) إعادة نشر جميع الكتب التي كتبها المحلل النفسي الشهير سيغموند فرويد، الذي أمضى العام الأخير من حياته في لندن.

كان فرويد يتمتع بشهرة كبيرة فعلياً عندما وصل إلى لندن عام 1938، ولكن ما رأيه في الفترة التي أمضاها هناك وهل ترك هو أي أثر دائم في عاصمة الضباب؟

فرويد.. النشأة والحياة الأولى

ولد سيغموند فرويد عام 1856 في مدينة فرايبرغ التابعة للامبراطورية الإمبراطورية النمساوية، وفي سن الثالثة، قام والديه، أماليا وجاكوب، بنقل العائلة إلى فيينا، وبرع سيغموند الشاب في الأدب واللغات والفنون، وكان لكل ذلك تأثير عميق على تفكيره اللاحق.

في عام 1881، تأهل كطبيب من جامعة فيينا وتخصص في علم الأمراض العصبية، وأصبح أستاذًا مشاركًا في عام 1902، ولكن كتابه مع جوزيف بروير عام 1895، المعنون تحت "دراسات حول الهستيريا"، هو الذي مهد الطريق لنظريات فرويد في التحليل النفسي.

التحليل النفسي.. ماذا يعني؟

التحليل النفسي هو علاج بالكلام حيث يستلقي المرضى على الأريكة مع معالجهم خلفهم بعيدًا عن الأنظار، ويعني ذلك أن المريض لا يستطيع رؤية وجه المعالج ويتم تشجيعه على استخدام التداعي الحر والتحويل لمشاركة أعمق أفكاره، مع جلسات ضرورية أحيانًا على مدار عدة سنوات.

يوضح اللورد ديفيد فرويد، حفيد سيغموند فرويد: "كان هذا شيئًا جديدًا، فكرة أنك إذا تحدثت إلى شخص عصبي أو مجنون، فقد تحصل على بعض النتائج بدلاً من حبسه ومعاملته بعنف شديد".

لا يزال التحليل النفسي مستخدمًا على نطاق واسع حتى يومنا هذا، ولكن هناك العشرات من أشكال العلاج التي تستخدم تقنيات مشابهة أو مختلفة.

"عقدة أوديب"

فرويد معروف أيضًا على نطاق واسع بعقدة أوديب ونظر عن كثب إلى العقل اللاواعي لمرضاه. كان مهتمًا بشكل خاص بحياتهم الجنسية وأحلامهم وقمعهم، حيث اعتبرت بعض أفكاره مثيرة للجدل.

كان مؤسس التحليل النفسي يقيم في فيينا في الأصل، ولكن في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، ولكونه يهوديًا، لفت انتباه حزب أدولف هتلر النازي، حيث أحرقت كتبه علنًا.

ثم ضمت ألمانيا النمسا في عملية الضم في مارس 1938، وفي يونيو من ذلك العام، غادر فرويد فيينا عن عمر يناهز 82 عامًا بعد المفاوضات ودفع رسوماً للنازيين.

الهروب إلى لندن بمساعدة ماري بونابرت

وفي طريقه إلى المملكة المتحدة، سافر عبر أوروبا على متن قطار الشرق السريع، بمساعدة الأميرة ماري بونابرت، حفيدة الإمبراطور نابليون والتي كانت أيضًا واحدة من مرضاه.

التحرر الممزوج بالحزن الشديد

كتب فرويد إلى زميله المحلل النفسي ماكس إيتينغون في 6 حزيران (يونيو) 1938، وهو يوم وصوله إلى لندن: "إن الشعور بالانتصار عند التحرر ممزوج بالحزن بشدة، لأنه على الرغم من كل شيء ما زلت أحب السجن الذي خرجت منه بشدة".

ولدى وصوله إلى محطة فيكتوريا، تجمعت الحشود لتحيته، وتم التعرف عليه على الفور من جانب سائقي سيارات الأجرة.

ويقول الدكتور جوزيبي ألبانو، مدير متحف فرويد في لندن: "كان فرويد شخصية مشهورة عالمياً.. علامة تجارية عالمية مشهورة في جميع أنحاء العالم. وقد تناولت الصحافة قصة هروبه على نطاق واسع".

اللقاء مع سلفادور دالي

أقام فرويد في البداية في 39 طريق إلسورثي في بريمروز هيل، حيث التقى بالفنان السريالي سلفادور دالي واستمر في رؤية ماري بونابرت من بين آخرين.

لكنه سرعان ما انتقل مرة أخرى وأقام في المكان الذي كان يعتبره موطنًا له في العام الأخير من حياته ( 20 حديقة ماريسفيلد) في هامبستيد، والذي اشتراه مقابل 6500 جنيه إسترليني برهن عقاري ودفعة أولى من سلفة بيع أحد كتبه.

بحلول أواخر ثلاثينيات القرن العشرين، كان فرويد ضعيفًا للغاية ويعاني من سرطان الفك، لذا لم ينغمس في مجتمع لندن.

يقول الدكتور ألبانو: "لقد رفض العديد من الدعوات". "كان نشيطًا واستقبل زوارًا في 20 حديقة ماريسفيلد... فرجينيا وليونارد وولف، كانوا ناشريه. وفي يناير 1939، جاءوا للحديث عن كتابه موسى والتوحيد."

الوقوع في حب لندن

على الرغم من مخاوفه الأولية، إلا أن فرويد في حب لندن، وفي كتابه موسى والتوحيد، كتب: "لقد وجدت ترحيبا حارا في إنكلترا الجميلة والحرة والسخية، هنا أعيش الآن، ضيفا مرحبا به، مرتاحا من هذا الظلم، وسعيد مرة أخرى لأنني أستطيع التحدث والكتابة."

الموت الرحيم

لم تدم حياة فرويد في هامبستيد أكثر من عام، في ألم شديد وبمباركة آنا، قام طبيبه وصديقه ماكس شور بإعطاء جرعة مميتة من المورفين فيما وصف بأنه مساعدة على الموت.

توفي فرويد في 23 سبتمبر 1939 عن عمر يناهز 83 عامًا، بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية مباشرة، تم حرق جثته ووضع رماده في جرة في ضريح مقبرة جولدرز جرين.

وصية الابنة.. متحف أبي

استمرت ابنته آنا في العيش في لندن حتى وفاتها في عام 1982، وقالت في وصيتها على أن يصبح المنزل متحفًا مخصصًا لوالدها، ولا يزال الأمر كذلك حتى اليوم، ويضم العديد من متعلقات فرويد، بما في ذلك الأريكة الشهيرة التي كان يستخدمها في جلساته.

تم تحويل منزل فرويد هامبستيد إلى متحف مخصص لمؤسس التحليل النفسي، بالإضافة إلى تطوير أفكار جديدة، كان فرويد كاتبًا غزير الإنتاج، وكل ما كتبه على الورق، بما في ذلك الكتب والأوراق البحثية، تم نشره من عام 1953 إلى عام 1974 في 24 مجلدًا حرره جيمس ستراشي، بمساعدة آنا ابنة فرويد.

إعادة نشر "فرويد".. ترقبوه قريباً

وفي شهر حزيران (يونيو) من هذا العام، ستتم إعادة نشر مجموعة الكتب، المعروفة باسم الإصدار القياسي المنقح (RSE)، بعد أن قام بتحريرها المحلل النفسي المقيم في جنوب أفريقيا مارك سولمز.

تقع المجموعة في أكثر من 8000 صفحة وتبلغ تكلفتها حوالي 1500 جنيه إسترليني. يصفها مسؤولو الدعاية في RSE بأنها "مجموعة مميزة من الكتب" التي من شأنها "مراجعة وإثراء" أصول ستراشي.

وفيلم أيضاً..

لا شك أن إعادة نشر أعماله ستثير اهتمامًا جديدًا بفرويد، في حين أن فيلمًا جديدًا سيُعرض أيضًا في حزيران (يونيو) بعنوان "جلسة فرويد الأخيرة"، حيث يلعب السير أنتوني هوبكنز دور مؤسس التحليل النفسي.

أما بالنسبة للجزء الذي انتقل إليه من المدينة، فلا يزال من الممكن الشعور بإرثه خارج نطاق المتحف من خلال التركيز العالي لممارسات التحليل النفسي في المنطقة.

يوضح مدير المتحف أن "لندن لديها تاريخ غني في تطوير وممارسة التحليل النفسي، وعندما وصل سيغموند فرويد وابنته آنا إلى حدائق مارسفيلد في عام 1938، ساهما بشكل كبير في تشكيل مستقبل هامبستيد كمركز للتحليل النفسي."