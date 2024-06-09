إيلاف من مراكش: صدر للإعلامي مبارك جهام الكواري الجزء الثالث من كتاب "صباح الأحد" الذي يتضمن مقالاته في جريدة "الشرق" خلال الفترة من 14 مايو 2018 حتى 15 أغسطس 2023، برعاية المركز القطري للصحافة.

في عالم الصحافة، يسافر الصحفي في عمق الأحداث، يلامس الحقيقة، ويستنبط من خلف الستار ما هو صادق. يبني جسور التواصل بين الأمم والشعوب، ويسلط الضوء على قضايا العدالة والإنسانية. هذا هو جوهر الصحافة التي تتطلب جُرأة الروح ورشاقة الأسلوب. ويعد الكواري من أبرز الأسماء في مجال الصحافة والإعلام، حيث اكتسب خبرة واسعة ومهارات فريدة في تحليل الأحداث وتقديمها بأسلوب يجمع بين الوضوح والعمق. اعتمد كتاب "صباح الأحد" في أجزائه الثلاثة على تجربة استهلها الكاتب مبارك منذ عام 2008 مع جريدة الراية.

هذه التجربة تمثلت في سلسلة من المقالات والتحليلات التي نشرت في جريدة الراية وبعض الصحف الأخرى على مدى سنوات، مقدمة صورة شاملة للقضايا والأحداث التي تشغل الرأي العام القطري.

في عالمنا المتغير، تبقى الصحافة شاهدةً على التاريخ، وتظل مسألة الحفظ والتوثيق من مسؤوليات صحفي اليوم. فبعد حصيلة غزيرة من صباحات الأحد، قرر الكواري توثيق تلك المقالات ليصدر الجزء الأول من "صباح الأحد" في كتاب يحمل نفس الاسم، وطبعته وزارة الثقافة والفنون والتراث ضمن مطبوعات الوزارة لاحتفالية الدوحة عاصمة الثقافة عام 2010.

وفي عام 2020، صدر الجزء الثاني من "صباح الأحد" برعاية دار الشرق للطباعة والنشر، ضمن مشاركتها في معرض الكتاب بدولة قطر، وتضمن المقالات التي نشرها الكاتب في الشرق في الفترة من 6 ديسمبر 2009 حتى 11 مايو 2018.

هذا الجزء تضمن كل ما قيل عن الجزء الأول منه، عبر موضوعات مرتبطة تمام الارتباط بشؤون الوطن وقضايا مواطنيه، يطرحها الكاتب بجرأة وبأسلوب يتجاوز تقديم المعلومة إلى بناء جسور تواصلية مع القراء، حيث يسعى دائمًا للاستجابة لمتطلباتهم وتلبية احتياجاتهم المعرفية.