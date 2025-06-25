إيلاف من أصيلة: تنظم مؤسسة منتدى أصيلة الدورة الصيفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي السادس والأربعين، تحت رعاية الملك محمد السادس، وذلك ما بين 29 يونيو الجاري و6 يوليو المقبل.

ويشمل برنامج هذه الدورة الصيفية، التي تنظم بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الثقافة) وجماعة (بلدية) أصيلة، ورشة الصباغة على الجداريات بالمدينة العتيقة، وهي الورشة التي دأبت المؤسسة على تنظيمها منذ عام 1978.



من جداريات أصيلة الثقافي الدولي الـ45

ورشات

ستعرف ورشة الصباغة على الجداريات بالمدينة العتيقة مشاركة 17 فنانة وفنانا من إسبانيا، وفرنسا، وليتوانيا، ورومانيا، وسوريا والمغرب، بالإضافة إلى ورشة الجداريات الخاصة بالأطفال، ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل، إلى جانب معرض للمنشورات الصادرة عن مؤسسة منتدى أصيلة.

كما ستعرف هذه الدورة تنظيم ورشات تكوينية في مجاليالمسرح والتنمية الذاتية لفائدة الشباب والأطفال والأمهات، بشراكة مع جمعية "زيلي آرت"، بفضاء دار الصباح للتضامن، كما سيحتضن معهد البحرين للموسيقى الشرقية (فضاء طامة غيلانة) ورشة في التربية الموسيقية لفائدة الأطفال، يشرف على تأطيرها موسيقيون محترفون.



من جداريات أصيلة الثقافي الدولي الـ45

ثلاث دورات

كانت مؤسسة منتدى أصيلة قد أعلنت خلال جمعها العام الاستثنائي، المنعقد في 22 مارس الماضي، أن موسم أصيلة الثقافي الدولي السادس والأربعين سينظم على ثلاث دورات: ربيعية، وصيفية وخريفية.

ونظمت المؤسسة، ما بين 6 و20 أبريل الماضي، دورة ربيعيةخصصت للفنون التشكيلية، شملت تنظيم ورشات فنية في فن الحفر والليتوغرافيا والصباغة، بمشاركة 22 فنانة وفنانا من المغرب، والبحرين، وإسبانيا، وسوريا، ورومانيا، وبلجيكا وبريطانيا، وذلك في مشاغل الفنون بقصر الثقافة. كما استقبل مشغل مواهب الموسم (مرسم الطفل) مجموعات من الأطفال الذين استفادوا من حصص تعبيرية وإبداعية تحت إشراف أطر متخصصة وبمشاركة الفنانين المشاركين في مشاغل الفنون.

في السياق ذاته، احتضنت مكتبة الأمير بندر بن سلطان، خلال هذه الدورة، ورشات مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل، استفاد منها أزيد من 100 طفل وطفلة، تتراوح أعمارهم بين 8 و16 سنة، خصصت لموضوع "أدب الرحلة"، توج بإنتاج مجموعة من النصوص السردية والشعرية أبدعتها المواهب الصاعدة، تحت إشراف أطر تربوية متخصصة في أدب الطفل. وستعمل مؤسسة منتدى أصيلة لاحقا على نشر هذه الإبداعات في إصدار خاص.



من جداريات أصيلة الثقافي الدولي الـ45

تشكيليات ومواهب

نظمت مؤسسة منتدى أصيلة، يوم 20 أبريل الماضي، رحلة ثقافية إلى المعرض الدولي للنشر والكتاب، استفاد منها أطفال المشغل، وتميزت بحضور الندوة التكريمية للراحل محمد بن عيسى التي جرى تنظيمها بالمناسبة.

على صعيد آخر، تم خلال الدورة الربيعية افتتاح معرض "تشكيليات فصول أصيلة 24"، الذي يحتضنه رواق المعارض بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية خلال الفترة الممتدة من 12 أبريل إلى 7 سبتمبر 2025.

ويضم هذا المعرض المجموعة الفنية الخاصة بمؤسسة منتدى أصيلة، التي أُبدعت خلال مختلف مشاغل الفنون المنظمة على مدار سنة 2024، وتشمل أعمالًا لفنانين من الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وبريطانيا، ومصر، وفرنسا، والسنغال، وإسبانيا، وسوريا والمغرب، بالإضافة إلى أعمال الأطفال المنجزة ضمن فقرة "مواهب الموسم".