في صمت الليل

عندما يراقصني جنوني

وفي عتمةِ الظلمةِ

عندما تزورني خيالات الاوهام

وتُصْبَغُ تأوهاتي كلَّ الاحلام

فتفتحُ لي السماءُ ابوابها

ويأتي الربيعُ قبلَ الشتاء

هذا يحصل عندما يكون

موعدي معَ ظلمةِ الليل

مع الغيوم

مع النجوم

ويسألني الخريف بروعته

متى ؟؟

فألتفتُ مذعورةً

لقد ضاع مني توقيتُ الزمان

واعتذرُ بدمعةٍ توهمتُ بها

لأقولَ

ربما يكون الليلةَ

او ربما عندما تستيقضُ الشمسُ

قبل يومٍ أو يومين

في احضانِ الدنيا

وبغمضةِ عين

بتُ اسمع موسيقى الحنين

وتتبعُ خطواتي نبض الجنون

لأضيعَ في زحمة الظنون

واتوه في ظلمة الوحدة

بقسوتها

وتسقط من على ظهري

عثراتي

لتستكينَ على اجنحةِ فراشاتٍ

في لحظاتِ النسيان

وبين الكلمات الضائعه

وعندما تستيقظ الذاكره

لتبنى سلماً مخملياً

بكل الكلمات الزمنيه المنمقةِ

بحباتِ مطرٍ محملةٍ بكل الماضي