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الدوحة: وقعت قطر وتركيا اتفاقية لتمديد اتفاق صرف العملات بين مصرفيهما المركزيين، بينما بلغ التضخم في تركيا مستويات غير مسبوقة منذ ثلاث سنوات.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الطرفين رحبا "بتوقيع اتفاقية تمديد وتعديل اتفاقية صرف عملات الليرة التركية - الريال القطري بين البنك المركزي لجمهورية تركيا والبنك المركزي القطري".

وجاء الاعلان بعد زيارة قام بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى الدوحة التقى خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

تسهيل التجارة

وكان البلدان وقعا اتفاقا في آب/اغسطس 2018 بقيمة ثلاثة مليارات دولار للتبادل بالليرة والريال بهدف تسهيل التجارة بين البلدين.

وزاد معدّل التضخم السنوي في تركيا عن 20 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر، وفق بيانات صدرت الأسبوع الماضي.

وارتفعت نسبة التضخم الرسمية إلى 21,31% بزيادة 1,5 نقطة مئوية خلال شهر، وهي نسبة أعلى بأربع مرات من الهدف الذي حددته الحكومة بالأساس، ما يجعل كلفة المعيشة باهظة على الكثير من العائلات.