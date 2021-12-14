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باريس: اعلنت أكبر شركة سيارات أجرة في باريس الثلاثاء إنها ستعلق استخدام طراز تسلا 3 من أسطولها بعد حادث خطير وقع في العاصمة الفرنسية في نهاية الأسبوع.

فقد سائق السيطرة على سيارته التسلا ليل السبت في الدائرة 13 جنوب شرق باريس، ما أدى إلى نقل سبعة أشخاص إلى قسم العناية المركزة بين الحياة والموت.

نظرًا لسرعة ومسار السيارة التي اصطدمت بحواجز متعددة أثناء انحرافها في الشارع، كانت هناك شكوك أولية في وجود عطل في المسرع.

لا مشكلة فنية

قالت شركة سيارات الأجرة جي7 G7 التي تدعي أنها أكبر شركة في أوروبا على موقعها الإلكتروني، إن 37 من السائقين استخدموا طراز تسلا 3، وستظل طرازات تسلا الأخرى في الخدمة.

بعد التدقيق في بيانات السيارة المتورطة في الحادث عن بعد، نفت تسلا وجود أي مشكلة فنية في السيارة.

وقالت المجموعة الأميركية عندما اتصلت بها وكالة فرانس برس، إنها ستتشارك جميع التفاصيل مع السلطات الفرنسية إذا طلب منها ذلك.

شكك في سجل أمان تسلا في الماضي بسبب سلسلة من الحوادث القاتلة المرتبطة ببرنامج "مساعدة السائق الآلي" في سياراتها والذي يمكنه توجيه السيارة وابطاء أو زيادة سرعتها تلقائيا.