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نيويورك: أعلنت دار "سوذبيز" للمزادات الأربعاء أنها حققت سنة 2021 أعلى حصيلة مبيعات في تاريخها وهو 7,3 مليارات دولار، في نتيجة تعود إلى عاملين رئيسيين خلال الجائحة تمثّلا ببروز مهتمين جدد بفضل البث عبر الانترنت، وإقبال لافت للشراة من آسيا.

ويشكّل مبلغ 7,3 مليارات دولار "أعلى مجموع" حققته "سوذبيز" في "277 عاماً من الوجود"، على ما أوضحت الدار اللندنية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، والتي اشتراها عام 2019 قطب الاتصالات الفرنسي الإسرائيلي باتريك دراهي.

ومن هذا المبلغ الإجمالي، حققت المزادات ستة مليارات دولار (إضافة إلى 1,3 مليار للمبيعات الخاصة)، بزيادة 71 في المئة عن عام 2020. لا بل شكّل هذا الرقم زيادة بنسبة 26 في المئة حتى عن عام 2019 الذي سبق الأزمة الصحية.

ولاحظ خبراء دور المزادات وسوق الفن أن الجائحة لم تقض على شهية هواة الجمع ولم تحدّ من إمكاناتهم، لكن سنة 2020 شهدت انخفاضاً للمعروض الذي عاد وطُرح عام 2021.

أبرز المزادات

ومن أبرز المزادات هذه السنة ذاك الذي أقامته "سوذبيز" في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت على المجموعة الفنية لعائلة ماكلو. فقد وصلت إلى 676 مليون دولار في أمسية واحدة حصيلة بيع هذه الأعمال نتيجة طلاق قطب العقارات في نيويورك هاري ماكلو وزوجته ليندا بورغ التي كانت المديرة الفخرية لمتحف "متروبوليتان" في نيويورك.

وشكّل استحواذ مؤسس منصة العملات المشفرة "ترو" رجل الأعمال الصيني الأميركي جاستن سان (31 عاماً) على منحوتة "الأنف" البرونزية لألبرتو جاكوميتي في مقابل 78,3 مليون دولار نموذجاً عن بروز فئة جديدة من هواة الجمع.

ولاحظت "سوذبيز" أن 46 في المئة من الاستحواذات التي زادت قيمتها عن خمسة ملايين دولار عام 2021 مصدرها هواة الجمع الآسيويون.

واشترى آسيويون أيضاً القطعة الأغلى في مجموعة ماكلو وهي لوحة "الرقم 7" لمارك روثكوالتي حصدت 82,4 مليون دولار. كذلك استحوذ شراة من القارة نفسها على لوحة "غيرل ويذ بالون" ("الفتاة مع البالون") لفنان الشارع البريطاني بانكسي التي أعطيت عنواناً جديداً هو "لوف إز إن ذي بِن" ("الحبّ في سلّة المهملات")، مقابل 18,6 مليون جنيه استرليني (25,5 مليون دولار).

ونظراً إلى استحالة إقامة الأنشطة الحضورية سنة 2020 بسبب الجائحة، اضطرت دور المزادات إلى الابتكار والاتجاه أكثر إلى الوسائل الرقمية، مما "أتاح الوصول إلى عدد غير مسبوق من المشاركين خلال الأشهر الإثني عشر المنصرمة"، على ما أوضحت "سوذبيز"، مشيرة إلى أن 39 في المئة من الشراة سنة 2021 " جدد".

وفي هذا السياق، دخلت القطع الرقمية بتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال (إن إف تي) بقوة إلى سوق الفن عام 2021، إذ بيع مثلاُ البرنامج التأسيسي لشبكة الإنترنت بشكلها الحالي في مقابل 5,4 ملايين دولار. لكنّ إجمالي مبيعات "إن إف تي" لدى "سوذبيز" لا يزال منخفضاً نسبياً (100 مليون عام 2021).

وفي نيسان/أبريل الفائت، حطّم حذاء "نايكي اير ييزي 1" انتعله المغني كانييه ويست الرقم القياسي المطلق لبيع الأحذية في المزادات، مع سعر بلغ 1,8 مليون دولار خلال مزاد من تنظيم "سوذبيز".