لاس فيغاس (الولايات المتحدة): يزخر معرض لاس فيغاس للإلكترونيات "كونسيومر إلكترونيك شو" بأجهزة متصلة بالإنترنت تقيس المعطيات الصحية للجسم وتوفر تحليلات بيومترية، لكنّ بعض الخبراء يبدون قلقهم من مساوئ تعميم مفهوم الصحة الشخصية، أبرزها التوتر أو الإدمان.

ويلمع خاتم "سيركولر رينغ" تحت القبة الزجاجية كالجوهرة الثمينة، لكنّ هذا المظهر البرّاق يخبئ في طياته مستشعرات دقيقة مخفية قادرة على قياس أكثر من 140 معياراً فيزيائياً في الجسم، بدءاً من معدلات التنفّس إلى درجة حرارة الجسم.

وخلال هذا الأسبوع، يقدّم عدد كبير من الشركات الناشئة المشارِكة في معرض لاس فيغاس تحليلات بيومترية دقيقة تُقاس بأجهزة سهلة الاستخدام.

ويقول مؤسس الشركة الناشئة الفرنسية "سيركولار" أموري كوسمان "نريد جعل مفهوم الصحة الشخصية متاحاً للجميع".

ويتقاسم هذا الهدف عدد كبير من المشاركين في المعرض، في وقت عزّزت جائحة كوفيد-19 فكرة التطبيب مِن بُعد وممارسة الرياضة في المنازل. لكنّ بعض الخبراء يعبّرون عن قلقهم في شأن الوجه الآخر لهذه الاتجاهات والمتمثّل بمخاطر التوتّر.

