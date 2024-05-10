كييف: بدأت روسيا هجوما بريا في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، حيث تدور معارك بينها وبين قوات كييف، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الجمعة.

وقالت الوزارة إنه "عند قرابة الخامسة صباحا (02,00 ت غ)، حاول العدو اختراق خط دفاعنا تحت غطاء من المركبات المدرّعة".

وأكد مصدر عسكري أوكراني رفيع المستوى أن القوات الروسية تقدمت مسافة كيلومتر واحد في خاركيف قرب فوفشانسك.

وأضاف المصدر أن الجيش الروسي يستهدف التقدم لمسافة تصل إلى عشرة كيلومترات داخل المنطقة في مسعى لإنشاء منطقة عازلة.

كما نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول قوله إن أوكرانيا تعمل على إخلاء بلدات حدودية من سكانها في خاركيف.

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي أن الروس بدأوا هجوماً جديداً على منطقة خاركيف ولاحقا تمكنت كييف من إيقافه.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيسة السلوفاكية زوزانا تشابوتوفا إنه "في الساعة 7 أو 8 صباحا، دارت معركة مدفعية شرسة. وفي ذلك الوقت، ثم توقف الهجوم الروسي".

وتقاتل القوات الأوكرانية للحيلولة دون تقدم موسكو، وما تزال في موقف دفاعي منذ فشل هجومها المضاد الصيف الماضي.