موسكو: فيما يشتعل القتال بالجبهات الروسية الأوكرانية، قال مسؤولون إن روسيا نفذت غارة جديدة على خاركيف، ثاني كبرى المدن الأوكرانية، في وقت مبكر اليوم السبت مما أدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 10. وذكرت الشرطة الوطنية الأوكرانية أن الغارة نفذت باستخدام طائرات مسيرة. وعرضت صورا لحرائق اندلعت في شوارع المدينة وبجوار المباني.

وقال رئيس بلدية مدينة خاركيف إيهور تيريخوف عبر تطبيق "تليغرام": "حتى هذا الصباح، هناك ستة قتلى وعشرة مصابين جراء الغارة الليلية على (منطقة) شيفتشينكيفسكي". وأضاف أن "الهجوم أصاب مناطق سكنية حيث تضرر ما لا يقل عن 9 مبان شاهقة وثلاثة مهاجع وعدد من المباني الإدارية ومتجر ومحطتا وقود وسيارات".

هذا وكشف منسق العمل السري الموالي لروسيا سيرغي ليبيديف، عن استهداف الميناء العسكري التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة أوتشاكوف بمقاطعة نيكولاييف. وأكد ليبيديف لوكالة "تاس"استهداف الميناء في الصباح الباكر.

يأتي ذلك فيما قال الجيش الأوكراني على "فيسبوك" إن دفاعاته الجوية دمرت 28 من 32 طائرة مسيرة وثلاثة من ستة صواريخ أطلقتها روسيا.

وفي وقت سابق من السبت، قال حاكم منطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف على تطبيق "تليغرام"، إن روسيا نفذت هجوماً جديداً على خاركيف، ثاني كبرى المدن الأوكرانية، مما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة سبعة.

وذكر تلفزيون سوسبيلن العام أن مبنى سكنياً شاهقاً في منطقة شيفتشينكيفسكي تعرض لأضرار واشتعلت النيران في أحد المتاجر. وذكرت تقارير إخبارية أخرى أن الهجوم وقع بعد منتصف الليل بقليل.

وكان سينيهوبوف قد أعلن في وقت سابق عن وقوع غارة في خاركيف على مبنى سكني وهجوم صاروخي على قرية شمالي المدينة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في أي من الواقعتين.

وتُعد خاركيف الواقعة في شمال شرق أوكرانيا هدفاً متكرراً للقوات الروسية التي كثفت هجماتها على المدينة في الأسابيع القليلة الماضية. وأدى هجوم بطائرة مسيرة على المدينة يوم الأربعاء إلى مقتل أربعة أشخاص وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من المباني السكنية.

من جهته، قال حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية إيفان فيدوروف، إن روسيا أطلقت خمسة صواريخ الجمعة على مدينة زابوريجيا بجنوب البلاد مما أدى إلى مقتل أربعة على الأقل وإصابة 20 وإلحاق أضرار بعدة مبانٍ سكنية ومنشآت صناعية.

ومن بين المصابين صحافيان كانا يغطيان تداعيات القصف على المدينة الواقعة بالقرب من خط المواجهة في الحرب مع القوات الروسية. وأظهرت لقطات صحافيين يهرعون لمساعدة زملائهما المصابين على الأرض قبل وصول فرق الطوارئ.

هجمات متتالية

وقال فيدوروف للتلفزيون الوطني: "ما يميز هجمات اليوم، أولاً، وقع هجومان صاروخيان، ثم بعد نحو 40 دقيقة وقع هجومان آخران على المكان نفسه عند بدء المنقذين والشرطة في العمل".

وقال مكتب المدعي العام المحلي إن 20 شخصاً أصيبوا من بينهم صبي عمره تسع سنوات وأربعة في حالة خطيرة.

وذكر فيدوروف أن أضراراً لحقت بما لا يقل عن ثلاثة مبانٍ سكنية و10 منازل خاصة ومتاجر ومنشأة صناعية لم يحددها.

وأظهرت صور من الموقع نشرها فيدوروف ووزارة الداخلية نوافذ محطمة في مقهى ومتجر صغير.

وأصدر سلاح الجو الأوكراني تحذيراً من الصواريخ الباليستية في المنطقة التي تسيطر روسيا على جزء منها. وكثفت موسكو في الآونة الأخيرة استخدام الصواريخ الباليستية التي يصعب اعتراضها.