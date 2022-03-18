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اسطنبول: افتتح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة أطول جسر معلق في العالم فوق مضيق الدردنيل بشمال غرب تركيا والذي يختصر مدة التنقل بين آسيا وأوروبا إلى ست دقائق.

بلغت تكلفة جسر "1915 جناق قلعة" 2,5 مليار يورو (2,8 مليار دولار) وقام ببنائه كونسورسيوم شركات تركية وكورية جنوبية. ويبلغ طوله الرئيسي 2,023 كلم تمتد بين البرجين المطليين بلوني العلم التركي الأحمر والأبيض ما يجعله أطول جسر معلق في العالم منتزعا الرقم القياسي من جسر أكاشي كايكيو في اليابان.

وكثيرا ما تباهى إردوغان بمشاريع بنى تحتية عملاقة ومنها جسر ثالث فوق البوسفور، خلال حكمه المستمر منذ عقدين بدأهما رئيسا للوزراء.

ويلجأ الزعيم التركي إلى تلك المشاريع كوسيلة لتنشيط النمو الاقتصادي في وقت يسعى للفوز بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية في 2023.

ويتزامن تدشين الجسر مع الذكرى السابعة بعد المئة لانتصار قوات البحرية العثمانية على القوات البريطانية والفرنسية في معركة غاليبولي خلال الحرب العالمية الأولى.

وقال إردوغان في كلمة الافتتاح إن الجسر "سيخلد ذكرى شهداء الدردنيل".

ويعتزم إردوغان ايضا بناء قناة في اسطنبول، تكون موازية لمضيق البوسفور.

ويتهمه معارضوه بالسعي لتنفيذ مشاريع من شأنها إغراق الحكومة في ديون طائلة وغير ضرورية إلى حد كبير.