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واشنطن: أكد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الاثنين أن البنك المركزي الأميركي مستعد لتسريع وتيرة رفع معدلات الفائدة عام 2022 ورفعها بأكثر من ربع نقطة مئوية مرة واحدة أو أكثر إذا لزم الأمر.

وقال جيروم باول خلال المؤتمر السنوي للرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال "إذا استنتجنا أنه من المناسب التصرف بقوة أكبر من خلال رفع معدلات الفائدة بأكثر من 25 نقطة خلال اجتماع أو عدة اجتماعات فسنفعل ذلك".

وكان الاحتياطي الفدرالي قد رفع معدلات الفائدة الأربعاء لأول مرة منذ 2018 لمكافحة ارتفاع التضخم. وأعلن رفع معدّل الفائدة الأساسي بشكل معتدل بربع نقطة وليس نصف نقطة مباشرة.

ومعدلات الفائدة التي كانت تراوح منذ آذار/مارس 2020 بين صفر و0,25 % ارتفعت حاليا إلى 0,25 و0,50 %. ويتوقع رفع الفائدة أكثر في 2022 وربما خلال كل اجتماع.

ويرى معظم المسؤولين في اللجنة النقدية أن معدلات الفائدة ستستقر عند حوالى 1,75 % نهاية عام 2022.

وقال باول "لكن إذا قررنا أننا بحاجة إلى تجاوز هذا الإجراء الذي يعتبر حياديا بنسبة 2 أو 2,5 %، "سنفعل ذلك أيضًا".

لكن تستمر الأسعار في الارتفاع في الولايات المتحدة. والأربعاء عدلت اللجنة النقدية في الاحتياطي الفدرالي آفاقها الاقتصادية ورفعت بشكل كبير توقعاتها المتعلقة بالتضخم الى 4,3% أي أكثر بمرتين مما كان متوقعا في كانون الأول/ديسمبر.

وقال باول "آفاق التضخم تفاقمت بشكل كبير هذه السنة حتى قبل الغزو الروسي لاوكرانيا".